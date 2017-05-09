41-летняя Ира Тонева поделилась фото своей голой груди

На фотографии Ирина позирует перед камерой, задрав кофточку на фоне природы. Солнышко обволакивает её тело и немного обнажённую грудь."Помню, как в детстве кто-то в шутку отодвинул меня от лестницы, спускающейся в глубокое озеро. А я не умела плавать. А "оно" мне говорит: "Давай учись". Правда, я не помню, научилась ли я плавать именно тогда. Помню, что сначала шок и несогласие с "оно". А потом не помню. Подхватило ли оно меня. Не уверена, что это супер-swim-школа."- подписала снимок Ирина.Что всё это значит - поняли не все.Но сегодня Ирина продолжила делиться глубокими мыслями:Ирина Тонева показала обнажённую грудь"Думка: почему некоторые люди (классные) на закате жизни, отвечая на вопрос, мол, что бы Вы изменили/не изменили, если б ещё разок ту же жизнь , говорят ТАК : "Я не делал бы то, что не нравится, и не общался бы с теми, кто не нравиться"... Где баланс : рост в преодолении или рост в комфорте. На грани комфорта и преодоления? В зоне их пересечения, быть может.". (орфография автора с ошибками в тЬся сохранена).Интересно ваше мнение, а Вы в своей жизни общаетесь с теми, кто не нравится или умеете исключать подобных персонажей из вашей жизни.И в целом вы можете сказать, что, открывая с утра глаза, думаете про себя "Какой же я счастливый человек?" или думал ли когда-то об этом ранее? А потом что-то изменилось - вы или обстоятельства - и теперь в голове лишь одна мысль "Ещё один день моей жизни...".