Эмили Ратаковски вышла на пляж в скандальном бикини из ниточек

Британская модель Эмили Ратаковски известна не только своими пышными формами, но и любовью к откровенным нарядам и купальникам, которые лишь немного прикрывают обнажённое тело.

Вот и на этот раз имели выбрала для похода на пляж наряд, который состоял из ниточек, но был явно предназначен не для загара, а для того, чтобы порадовать зарубежных папарацци.Нижняя часть наряда еле-еле прикрывала самую пикантную часть тела Эмили.