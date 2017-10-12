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Эмили Ратаковски вышла на пляж в скандальном бикини из ниточек

Сегодня, 21:45
Британская модель Эмили Ратаковски известна не только своими пышными формами, но и любовью к откровенным нарядам и купальникам, которые лишь немного прикрывают обнажённое тело.

Эмили Ратаковски вышла на пляж в скандальном бикини из ниточек
Вот и на этот раз имели выбрала для похода на пляж наряд, который состоял из ниточек, но был явно предназначен не для загара, а для того, чтобы порадовать зарубежных папарацци.

Эмили Ратаковски вышла на пляж в скандальном бикини из ниточек


Нижняя часть наряда еле-еле прикрывала самую пикантную часть тела Эмили.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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