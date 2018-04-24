Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии

Как и многие дочери популярных актеров и актрис, 22-летняя Клара Макгрегор подалась в миры моды. На счету девушки уже несколько фотосессий и горячие кадры для журнала Playboy.Свежая съемка получилась не менее пикантной и вновь вызвала настоящую дискуссию в сети - пользователи обсуждают, стоит ли звездным отпрыскам начинать свою карьеру с таких кадров: "Неужели вообще никаких других талантов нет?".