Свежая съемка получилась не менее пикантной и вновь вызвала настоящую дискуссию в сети - пользователи обсуждают, стоит ли звездным отпрыскам начинать свою карьеру с таких кадров: "Неужели вообще никаких других талантов нет?".
Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии
Сегодня, 03:22
Дочь голливудского актера Эвана Макгрегора Клара снялась в смелом фотосете.
Как и многие дочери популярных актеров и актрис, 22-летняя Клара Макгрегор подалась в миры моды. На счету девушки уже несколько фотосессий и горячие кадры для журнала Playboy.
Свежая съемка получилась не менее пикантной и вновь вызвала настоящую дискуссию в сети - пользователи обсуждают, стоит ли звездным отпрыскам начинать свою карьеру с таких кадров: "Неужели вообще никаких других талантов нет?".
Свежая съемка получилась не менее пикантной и вновь вызвала настоящую дискуссию в сети - пользователи обсуждают, стоит ли звездным отпрыскам начинать свою карьеру с таких кадров: "Неужели вообще никаких других талантов нет?".
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Ключевые слова: Клара Макгрегор, Эван Макгрегор
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Количество просмотров: 20 124
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, sivtimes.com
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Автор фото: instagram, sivtimes.com
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