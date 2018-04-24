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Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии

Сегодня, 03:22
Дочь голливудского актера Эвана Макгрегора Клара снялась в смелом фотосете.

Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии
Как и многие дочери популярных актеров и актрис, 22-летняя Клара Макгрегор подалась в миры моды. На счету девушки уже несколько фотосессий и горячие кадры для журнала Playboy.

Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии


Свежая съемка получилась не менее пикантной и вновь вызвала настоящую дискуссию в сети - пользователи обсуждают, стоит ли звездным отпрыскам начинать свою карьеру с таких кадров: "Неужели вообще никаких других талантов нет?".

Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии


Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии


Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии


Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии


Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии


Дочь Эвана Макгрегора полностью разделась ради фотосессии

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Ключевые слова: Клара Макгрегор, Эван Макгрегор

Количество просмотров: 20 124
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, sivtimes.com

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