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Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности

Вчера, 00:55
Модель Миранда Керр родила второго ребенка весной текущего года.

Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности
35-летняя звезда подиума и глянцевых обложек Миранда Керр воспитывает двоих детей - 7-летний сын Флинн появился на свет в браке с актером Орландо Блумом, второй малыш Харт родился всего полгода назад - его отцом является второй супруг Миранды миллиардер Эван Шпигель.

Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности


Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности


В свежем интервью модель рассказала, что любит свою фигуру и совсем не спешит приводить себя в былую форму: "Очень важно, чтобы женщины относились к себе бережно и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка. Да, у меня тело рожавшей женщины, и я спокойно к этому отношусь. Это часть процесса! Требуется девять месяцев, чтобы выносить ребенка, так что вполне логично, что нужно еще примерно десять, чтобы снова чувствовать себя хорошо в купальнике, или больше, или, может, этого вообще не произойдет никогда! Всё очень индивидуально" - поведала Миранда.

Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности

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Ключевые слова: Миранда Керр

Количество просмотров: 4 030
Автор: Katarina

Автор фото: pinterest.com, stylecaster.com, cinemacafe.net

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