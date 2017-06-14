Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности

35-летняя звезда подиума и глянцевых обложек Миранда Керр воспитывает двоих детей - 7-летний сын Флинн появился на свет в браке с актером Орландо Блумом, второй малыш Харт родился всего полгода назад - его отцом является второй супруг Миранды миллиардер Эван Шпигель.В свежем интервью модель рассказала, что любит свою фигуру и совсем не спешит приводить себя в былую форму: "Очень важно, чтобы женщины относились к себе бережно и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка. Да, у меня тело рожавшей женщины, и я спокойно к этому отношусь. Это часть процесса! Требуется девять месяцев, чтобы выносить ребенка, так что вполне логично, что нужно еще примерно десять, чтобы снова чувствовать себя хорошо в купальнике, или больше, или, может, этого вообще не произойдет никогда! Всё очень индивидуально" - поведала Миранда.