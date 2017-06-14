В свежем интервью модель рассказала, что любит свою фигуру и совсем не спешит приводить себя в былую форму: "Очень важно, чтобы женщины относились к себе бережно и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка. Да, у меня тело рожавшей женщины, и я спокойно к этому отношусь. Это часть процесса! Требуется девять месяцев, чтобы выносить ребенка, так что вполне логично, что нужно еще примерно десять, чтобы снова чувствовать себя хорошо в купальнике, или больше, или, может, этого вообще не произойдет никогда! Всё очень индивидуально" - поведала Миранда.
Миранда Керр откровенно рассказала о своей фигуре после беременности
Вчера, 00:55
Модель Миранда Керр родила второго ребенка весной текущего года.
35-летняя звезда подиума и глянцевых обложек Миранда Керр воспитывает двоих детей - 7-летний сын Флинн появился на свет в браке с актером Орландо Блумом, второй малыш Харт родился всего полгода назад - его отцом является второй супруг Миранды миллиардер Эван Шпигель.
В свежем интервью модель рассказала, что любит свою фигуру и совсем не спешит приводить себя в былую форму: "Очень важно, чтобы женщины относились к себе бережно и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка. Да, у меня тело рожавшей женщины, и я спокойно к этому отношусь. Это часть процесса! Требуется девять месяцев, чтобы выносить ребенка, так что вполне логично, что нужно еще примерно десять, чтобы снова чувствовать себя хорошо в купальнике, или больше, или, может, этого вообще не произойдет никогда! Всё очень индивидуально" - поведала Миранда.
В свежем интервью модель рассказала, что любит свою фигуру и совсем не спешит приводить себя в былую форму: "Очень важно, чтобы женщины относились к себе бережно и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка. Да, у меня тело рожавшей женщины, и я спокойно к этому отношусь. Это часть процесса! Требуется девять месяцев, чтобы выносить ребенка, так что вполне логично, что нужно еще примерно десять, чтобы снова чувствовать себя хорошо в купальнике, или больше, или, может, этого вообще не произойдет никогда! Всё очень индивидуально" - поведала Миранда.
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Ключевые слова: Миранда Керр
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Количество просмотров: 4 030
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: pinterest.com, stylecaster.com, cinemacafe.net
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Автор фото: pinterest.com, stylecaster.com, cinemacafe.net
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