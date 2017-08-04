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Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте

Вчера, 23:48
23-летняя звезда бренда Victoria's Secret Джиджи Хадид отправилась на отдых в Майями. Именно там, на борту шикарной яхты, папарацци удалось сделать несколько снимков Джиджи в компании друзей.

Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте
Около Хадид всегда находился симпатичный молодой человек, который оказался её братом Анваром Хадид.

Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте


Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте


Молодые люди загорали на солнце, прыгали с борта и очень невинно проводили время без алкоголя и других атрибутов пафосно-некрасивого отдыха.

Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте


Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте

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Ключевые слова: Джиджи Хадид

Количество просмотров: 182
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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