Молодые люди загорали на солнце, прыгали с борта и очень невинно проводили время без алкоголя и других атрибутов пафосно-некрасивого отдыха.
Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте
Вчера, 23:48
23-летняя звезда бренда Victoria's Secret Джиджи Хадид отправилась на отдых в Майями. Именно там, на борту шикарной яхты, папарацци удалось сделать несколько снимков Джиджи в компании друзей.
Около Хадид всегда находился симпатичный молодой человек, который оказался её братом Анваром Хадид.
Молодые люди загорали на солнце, прыгали с борта и очень невинно проводили время без алкоголя и других атрибутов пафосно-некрасивого отдыха.
Молодые люди загорали на солнце, прыгали с борта и очень невинно проводили время без алкоголя и других атрибутов пафосно-некрасивого отдыха.
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Ключевые слова: Джиджи Хадид
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Количество просмотров: 182
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте 23-летняя звезда бренда Victoria's Secret Джиджи Хадид отправилась на отдых в Майями. Именно там, на борту шикарной яхты, папарацци удалось сделать несколько снимков Джиджи в компании друзей.
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