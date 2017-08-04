Джиджи Хадид оттянулась с друзьями на роскошной яхте

23-летняя звезда бренда Victoria's Secret Джиджи Хадид отправилась на отдых в Майями. Именно там, на борту шикарной яхты, папарацци удалось сделать несколько снимков Джиджи в компании друзей.

Около Хадид всегда находился симпатичный молодой человек, который оказался её братом Анваром Хадид.Молодые люди загорали на солнце, прыгали с борта и очень невинно проводили время без алкоголя и других атрибутов пафосно-некрасивого отдыха.