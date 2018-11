Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела

Снимки, которые Вы увидите ниже, были сделаны папарацци во время работы Данст над необычным проектом под названием "Становление Бога в Центральной Флориде" (On Becoming a God in Central Florida). Это предстоящая американская серия темных комедийных сериалов, созданная Робертом Функе и Мэттом Латски, которая будет премьера в 2019 году на YouTube Premium.На снимках Кирстен Данст явно в образе.Остальные фотографии чуть ниже: