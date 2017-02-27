Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела

Несмотря на то, что голливудской актрисе Кирстен Данст
всего 36 лет, её внешний вид говорит об обратном.
Снимки, которые Вы увидите ниже, были сделаны папарацци во время работы Данст над необычным проектом под названием "Становление Бога в Центральной Флориде" (On Becoming a God in Central Florida). Это предстоящая американская серия темных комедийных сериалов, созданная Робертом Функе и Мэттом Латски, которая будет премьера в 2019 году на YouTube Premium.
На снимках Кирстен Данст
явно в образе.
Остальные фотографии чуть ниже:
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