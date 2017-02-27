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Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела

Вчера, 18:24
Несмотря на то, что голливудской актрисе Кирстен Данст всего 36 лет, её внешний вид говорит об обратном.

Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела
Снимки, которые Вы увидите ниже, были сделаны папарацци во время работы Данст над необычным проектом под названием "Становление Бога в Центральной Флориде" (On Becoming a God in Central Florida). Это предстоящая американская серия темных комедийных сериалов, созданная Робертом Функе и Мэттом Латски, которая будет премьера в 2019 году на YouTube Premium.

Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела


На снимках Кирстен Данст явно в образе.

Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела


Остальные фотографии чуть ниже:

Кирстен Данст повергла в шок состоянием своей груди и тела

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Ключевые слова: Кирстен Данст

Количество просмотров: 32 799
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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