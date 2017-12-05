Кейт Хадсон изнуряет себя тренировками после родов, чтобы сбросить лишний вес

"Мы решили назвать нашу дочь Рани (произносится Ронни) в честь ее деда Рона Фудзикавы. Рон был самым особенным человеком, по которому мы все очень скучаем"
- рассказала Кэйт об имени крошки.
Стоит отметить, что малышка Ронни - первый ребенок для Дэнни Фудзикавы и третий - для Кейт Хадсон. От предыдущих отношений у нее есть двое детей - 7-летний Бинхем и 14-летний Райдер.
Спустя почти 2 месяца после родов Кэйт перешла к активным тренировкам, стараясь как можно скорее похудеть.
Многие врачи отмечают, что из-за физических нагрузок у женщины может пропасть молоко. Видимо Кэйт или не кормит дочку грудью или знает, что с лактацией у неё всё в порядке.
Смотреть все фото Кейт Хадсон...