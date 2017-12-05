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Кейт Хадсон изнуряет себя тренировками после родов, чтобы сбросить лишний вес

Вчера, 21:07
Актриса Кэйт Хадсон пытается сбросить лишние килограммы, набранные за время третьей беременности.

Кейт Хадсон изнуряет себя тренировками после родов, чтобы сбросить лишний вес
Напомним, 2 октября 2018 года 39-летняя Кэйт Хадсон родила от своего мужа Дэнни Фудзикаве третьего ребёнка.

Кейт Хадсон изнуряет себя тренировками после родов, чтобы сбросить лишний вес


"Мы решили назвать нашу дочь Рани (произносится Ронни) в честь ее деда Рона Фудзикавы. Рон был самым особенным человеком, по которому мы все очень скучаем"

- рассказала Кэйт об имени крошки.

Стоит отметить, что малышка Ронни - первый ребенок для Дэнни Фудзикавы и третий - для Кейт Хадсон. От предыдущих отношений у нее есть двое детей - 7-летний Бинхем и 14-летний Райдер.

Спустя почти 2 месяца после родов Кэйт перешла к активным тренировкам, стараясь как можно скорее похудеть.

Кейт Хадсон изнуряет себя тренировками после родов, чтобы сбросить лишний вес


Многие врачи отмечают, что из-за физических нагрузок у женщины может пропасть молоко. Видимо Кэйт или не кормит дочку грудью или знает, что с лактацией у неё всё в порядке.

Кейт Хадсон изнуряет себя тренировками после родов, чтобы сбросить лишний вес


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Ключевые слова: Кейт Хадсон

Количество просмотров: 2 509
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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