Келли Брук отметила 39-летие в необычном наряде

В этот день Келли была вся в черном - меховая накидка и босоножки смотрелись особенно колоритно.
Напомним, что у Келли Брук нет детей, но модель признаётся, что мечтает о них. В возрасте 31 года Келли, будучи на пятом месяце беременности, потеряла ребёнка. В данный момент она во всех интервью говорит, что выглядит очень не плохо для женщины, которой скоро 40, но во всех этих словам сквозит грустью.
Пожелаем Келли наладить личную жизнь, суметь родить, сделать ЭКО или, в конце концов, как актриса Люси Лью (и многие другие) взять малыша из детского дома.
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