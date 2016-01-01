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Келли Брук отметила 39-летие в необычном наряде

Вчера, 21:13
23 ноября популярной американской модели Келли Брук исполнилось 39 лет.

Келли Брук отметила 39-летие в необычном наряде
Этот день Келли Брук отметила в роскошном ресторане со своим бойфрендом фитнес-инструктором Джереми Паризи.

В этот день Келли была вся в черном - меховая накидка и босоножки смотрелись особенно колоритно.

Келли Брук отметила 39-летие в необычном наряде


Напомним, что у Келли Брук нет детей, но модель признаётся, что мечтает о них. В возрасте 31 года Келли, будучи на пятом месяце беременности, потеряла ребёнка. В данный момент она во всех интервью говорит, что выглядит очень не плохо для женщины, которой скоро 40, но во всех этих словам сквозит грустью.

Келли Брук отметила 39-летие в необычном наряде


Пожелаем Келли наладить личную жизнь, суметь родить, сделать ЭКО или, в конце концов, как актриса Люси Лью (и многие другие) взять малыша из детского дома.

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Ключевые слова: Келли Брук

Количество просмотров: 2 262
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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