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Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии

Вчера, 22:33
Впервые пост о 14-летних близняшках из Липецка больных анорексией Даше и Маше появился в Инстаграм экс-участницы проекта "Дом-2" Марии Кохно еще 28 ноября.

Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии
Но именно сейчас, когда девочек показали по телевизору, история получила широкую огласку.

Напомним, еще несколько лет назад Мария Кохно пришла на проект "Дом-2" со своей грустной историей, когда-то она сама переболела анорексией, но смогла поправиться.

Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии


Именно поэтому она не смогла обойти стороной беду, которая пришла в семью двух девочек.

По словам мамы Даши и Маши, девочки работали в модельном агентстве, никто не заставлял их худеть, просто сказали, что неплохо было бы скинуть несколько килограмм, они привыкли все делать на отлично, поэтому и тут "перегнули палку", от сладкого отказались совсем, на обед - одна котлетка и две ложки гречки. Сами не заметили, как от них остались только кости.

Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии


Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии


Спохватились тогда, когда одна из сестёр впала в кому.

Мария Кохно "бросила клич" в Инстаграм и быстро собрала деньги девочкам на лечение.

Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии


В данный момент девочки весят по 40 килограмм, но хочется верить, что вскоре они пойдут на поправку.

Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии



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Ключевые слова: Мария Кохно, анорексия

Количество просмотров: 8 346
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии Впервые пост о 14-летних близняшках из Липецка больных анорексией Даше и Маше появился в Инстаграм экс-участницы проекта "Дом-2" Марии Кохно еще 28 ноября.
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