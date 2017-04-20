Участница Дом-2 Мария Кохно спасает 14-летних близняшек от анорексии

Но именно сейчас, когда девочек показали по телевизору, история получила широкую огласку.Напомним, еще несколько лет назад Мария Кохно пришла на проект "Дом-2" со своей грустной историей, когда-то она сама переболела анорексией, но смогла поправиться.Именно поэтому она не смогла обойти стороной беду, которая пришла в семью двух девочек.По словам мамы Даши и Маши, девочки работали в модельном агентстве, никто не заставлял их худеть, просто сказали, что неплохо было бы скинуть несколько килограмм, они привыкли все делать на отлично, поэтому и тут "перегнули палку", от сладкого отказались совсем, на обед - одна котлетка и две ложки гречки. Сами не заметили, как от них остались только кости.Спохватились тогда, когда одна из сестёр впала в кому.Мария Кохно "бросила клич" в Инстаграм и быстро собрала деньги девочкам на лечение.В данный момент девочки весят по 40 килограмм, но хочется верить, что вскоре они пойдут на поправку.