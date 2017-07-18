54-летняя Моника Беллуччи во всей красе в новой фотосессии для глянца

Прекрасными формами актрисы, а также её умением сохранять свою красоту, можно восхищаться бесконечно. У поклонников Моники появился новый повод для гордости - их любимая звезда снялась для обложки издания IO Donna, выходящего в родной для Беллуччи Италии.Образы актрисы получились очень притягательными и элегантными и, несмотря на фотошоп, который применяют во всех фотосессиях, естественная красота Беллуччи продолжает покорять мир.