Образы актрисы получились очень притягательными и элегантными и, несмотря на фотошоп, который применяют во всех фотосессиях, естественная красота Беллуччи продолжает покорять мир.
54-летняя Моника Беллуччи во всей красе в новой фотосессии для глянца
Сегодня, 00:19
Знаменитая актриса Моника Беллуччи показала идеальную фигуру в свежем фотосете.
Прекрасными формами актрисы, а также её умением сохранять свою красоту, можно восхищаться бесконечно. У поклонников Моники появился новый повод для гордости - их любимая звезда снялась для обложки издания IO Donna, выходящего в родной для Беллуччи Италии.
Образы актрисы получились очень притягательными и элегантными и, несмотря на фотошоп, который применяют во всех фотосессиях, естественная красота Беллуччи продолжает покорять мир.
Образы актрисы получились очень притягательными и элегантными и, несмотря на фотошоп, который применяют во всех фотосессиях, естественная красота Беллуччи продолжает покорять мир.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи
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Количество просмотров: 5 031
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: sawfirst.com, woman.at
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Автор фото: sawfirst.com, woman.at
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