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Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини

Вчера, 20:28
Модель Кэндис Свейнпол порадовала подписчиков пляжными кадрами из Майами.

Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини
Совсем недавно 30-летняя звезда рассталась с возлюбленным Германом Николи - они были вместе почти 13 лет, у пары есть двое сыновей - 3-летний Анака и 5-месячный Ариэль. Помолвка Кэндис и Германа была расторгнута в минувшем ноябре.

Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини


Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини


Теперь модель показывает настоящий пример всем женщинам, переживающим развод - именно так нужно забывать прошлые отношения, наслаждаясь пляжным отдыхом в компании друзей. Великолепная фигура звезды в откровенном бикини собрала множество восторженных комментариев поклонников.

Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини


Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини


Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини


Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини

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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 26 234
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, w3livenews.com, usweekly.ru

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