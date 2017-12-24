Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини

Совсем недавно 30-летняя звезда рассталась с возлюбленным Германом Николи - они были вместе почти 13 лет, у пары есть двое сыновей - 3-летний Анака и 5-месячный Ариэль. Помолвка Кэндис и Германа была расторгнута в минувшем ноябре.Теперь модель показывает настоящий пример всем женщинам, переживающим развод - именно так нужно забывать прошлые отношения, наслаждаясь пляжным отдыхом в компании друзей. Великолепная фигура звезды в откровенном бикини собрала множество восторженных комментариев поклонников.