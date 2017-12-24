Теперь модель показывает настоящий пример всем женщинам, переживающим развод - именно так нужно забывать прошлые отношения, наслаждаясь пляжным отдыхом в компании друзей. Великолепная фигура звезды в откровенном бикини собрала множество восторженных комментариев поклонников.
Кэндис Свейнпол выложила горячие снимки в красном бикини
Вчера, 20:28
Модель Кэндис Свейнпол порадовала подписчиков пляжными кадрами из Майами.
Совсем недавно 30-летняя звезда рассталась с возлюбленным Германом Николи - они были вместе почти 13 лет, у пары есть двое сыновей - 3-летний Анака и 5-месячный Ариэль. Помолвка Кэндис и Германа была расторгнута в минувшем ноябре.
Теперь модель показывает настоящий пример всем женщинам, переживающим развод - именно так нужно забывать прошлые отношения, наслаждаясь пляжным отдыхом в компании друзей. Великолепная фигура звезды в откровенном бикини собрала множество восторженных комментариев поклонников.
Теперь модель показывает настоящий пример всем женщинам, переживающим развод - именно так нужно забывать прошлые отношения, наслаждаясь пляжным отдыхом в компании друзей. Великолепная фигура звезды в откровенном бикини собрала множество восторженных комментариев поклонников.
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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол
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Количество просмотров: 26 234
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, w3livenews.com, usweekly.ru
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Автор фото: instagram, w3livenews.com, usweekly.ru
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