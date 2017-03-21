Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Светлана Бондарчук надела прозрачное платье и показала грудь

Вчера, 14:05
50-летняя Светлана Бондарчук насмотрелась западных сайтов, так как именно зарубежные звезды в последнее время одна за другой приходят на мероприятие без белья в платьях, которые можно было бы и не надевать.

Светлана Бондарчук надела прозрачное платье и показала грудь
Светлана тоже решила показать, насколько ей тело выглядит эффектно в платье в сеточку.

Видны очертания груди Бондарчук и тоненькие трусики.

Светлана Бондарчук надела прозрачное платье и показала грудь


Сосок Светлана замазала, поставив розовую точку:

"С новым годом, крошка! С новым годом! Хэй-е-е-е-ей. Подожди немножко. Будет веселей. С новым годом, крошка!!!!"
- коротко подписала Светлана кадр, цитирую песню группы "Мумий тролль".

Как вам такой откровенный внешний вид Светланы?

← Любовь Успенская удивила, раскрыв классыный бьюти-лайфхак Маша Кольцова разделась в Инстаграм (очень горячее фото) →

Ключевые слова: Светлана Бондарчук

Количество просмотров: 4 160
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником
Светлана Бондарчук не надела под прозрачный наряд нижнее белье и засветила груди
Светлана Бондарчук показала стройные ноги
Светлана Бондарчук замечена с новым бойфрендом
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Группа Queens: На небосклоне засияли новые звезды На днях на сцену «Главного новогоднего концерта» поднимались не только Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Дима Билан, Григорий Лепс, но и самые настоящие королевы.
Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку В свое время, фотографии этого деревянного терема Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произвели настоящий фурор, да и сейчас сложно спокойно смотреть на эти интерьеры.
Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом 65-летняя Ирина Понаровская после 10-летнего затишья приняла решение вернуться в российский шоу-бизнес.
Дмитрий Тарасов сделал перед отпуском эпиляцию Накануне, Дмитрий Тарасов опубликовал фото, которое решил прокомментировать по-английски: Chilling with my lil girl.
Маша Кольцова разделась в Инстаграм (очень горячее фото) 29-летняя вокалистка и автор песен Маша Кольцова прославилась, исполняя каверы на популярные хиты.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.