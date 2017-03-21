Светлана Бондарчук надела прозрачное платье и показала грудь

50-летняя Светлана Бондарчук насмотрелась западных сайтов, так как именно зарубежные звезды в последнее время одна за другой приходят на мероприятие без белья в платьях, которые можно было бы и не надевать.
Светлана тоже решила показать, насколько ей тело выглядит эффектно в платье в сеточку.
Видны очертания груди Бондарчук и тоненькие трусики.
Сосок Светлана замазала, поставив розовую точку:
"С новым годом, крошка! С новым годом! Хэй-е-е-е-ей. Подожди немножко. Будет веселей. С новым годом, крошка!!!!"
- коротко подписала Светлана кадр, цитирую песню группы "Мумий тролль".
Как вам такой откровенный внешний вид Светланы?
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