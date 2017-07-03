Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях

Пенсионерского, конечно, по американским меркам, на этих фото есть всё - бабушки, Кэти Перри в ретро-купальнике, пудель, Блум в смешных красных труселях.

Папарацци выследили парочку, когда Блум и Перри отдыхали на Гавайях.Орландо пил пивко. А Кэти, на этот раз, утоляла жажду содержимым кружки-термоса.Перри всегда создавала впечатление человека, который плевать хотел на красоту и изящество на отдыхе.Она такая, какая есть, со своими привычками и отсутствием комплексов.