Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях

Пенсионерского, конечно, по американским меркам, на этих фото есть всё - бабушки, Кэти Перри в ретро-купальнике, пудель, Блум в смешных красных труселях.
Папарацци выследили парочку, когда Блум и Перри отдыхали на Гавайях.
Орландо пил пивко. А Кэти, на этот раз, утоляла жажду содержимым кружки-термоса.
Перри всегда создавала впечатление человека, который плевать хотел на красоту и изящество на отдыхе.
Она такая, какая есть, со своими привычками и отсутствием комплексов.
Ключевые слова: Кэти Перри
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