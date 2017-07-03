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Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях

Вчера, 13:50
Пенсионерского, конечно, по американским меркам, на этих фото есть всё - бабушки, Кэти Перри в ретро-купальнике, пудель, Блум в смешных красных труселях.

Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях
Папарацци выследили парочку, когда Блум и Перри отдыхали на Гавайях.

Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Орландо пил пивко. А Кэти, на этот раз, утоляла жажду содержимым кружки-термоса.

Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Перри всегда создавала впечатление человека, который плевать хотел на красоту и изящество на отдыхе.

Она такая, какая есть, со своими привычками и отсутствием комплексов.

Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях


Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отдых на Гавайях

← Рианна представила новые цвета в собственной линейке помад Селена Гомес снова заметно прибавила в весе →

Ключевые слова: Кэти Перри

Количество просмотров: 5 512
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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