Скорее всего Рудова просто создает движуху и наслаждается моментом, загорает на солнышке, ходит на дискотеки, пьёт коктейли и купается в бассейне, радуя подписчиков горячими фотографиями.
Наталья Рудова подогревает интерес подписчиков эротичными фото в бикини из ОАЭ
Вчера, 15:45
31 декабря актриса Наталья Рудова улетела на фестиваль в ОАЭ, который проходит в Абу-Даби.
Туда же отправились многие русские певцы, певицы и группы. И, несмотря на то, что Наталья Рудова не поёт, она также была приглашена туда бесплатно. Возможно, она подготовила какую-то новогоднюю миниатюру, но это неточно : ))
Скорее всего Рудова просто создает движуху и наслаждается моментом, загорает на солнышке, ходит на дискотеки, пьёт коктейли и купается в бассейне, радуя подписчиков горячими фотографиями.
Скорее всего Рудова просто создает движуху и наслаждается моментом, загорает на солнышке, ходит на дискотеки, пьёт коктейли и купается в бассейне, радуя подписчиков горячими фотографиями.
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Ключевые слова: Наталья Рудова
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Количество просмотров: 10 972
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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