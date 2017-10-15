Наталья Рудова подогревает интерес подписчиков эротичными фото в бикини из ОАЭ

Туда же отправились многие русские певцы, певицы и группы. И, несмотря на то, что Наталья Рудова не поёт, она также была приглашена туда бесплатно. Возможно, она подготовила какую-то новогоднюю миниатюру, но это неточно : ))Скорее всего Рудова просто создает движуху и наслаждается моментом, загорает на солнышке, ходит на дискотеки, пьёт коктейли и купается в бассейне, радуя подписчиков горячими фотографиями.