Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением

Три дня назад артистка радостно отметила в Инстаграм:"Ну всёеееееееее! Мы долетели!!! Урааааааааа!".С первых дней пребывания на острове, поклонники ждали от Полины снимков в купальнике. Певица оправдала их ожидания, разместив кадры в разных пляжных нарядах и позах.А на совсем свежем снимке Гагарина попыталась показать наилучший вариант для принятия солнечных ванн. Полина позирует, втянув живот и демонстрируя худощавые рёбра."Лучший способ для загара"- подписала снимок Гагарина.Кому-то фотография понравилась, но нашлись и те, кто посоветовал не худеть Полине так интенсивно.