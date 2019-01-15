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Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением

15.01.19 / 19:45
После празднования Нового года певица Полина Гагарина по традиции улетела отдыхать на Мальдивы.

Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением
Три дня назад артистка радостно отметила в Инстаграм:

"Ну всёеееееееее! Мы долетели!!! Урааааааааа!".

Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением


С первых дней пребывания на острове, поклонники ждали от Полины снимков в купальнике. Певица оправдала их ожидания, разместив кадры в разных пляжных нарядах и позах.

Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением


Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением


Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением


А на совсем свежем снимке Гагарина попыталась показать наилучший вариант для принятия солнечных ванн. Полина позирует, втянув живот и демонстрируя худощавые рёбра.

Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением


"Лучший способ для загара"

- подписала снимок Гагарина.

Кому-то фотография понравилась, но нашлись и те, кто посоветовал не худеть Полине так интенсивно.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 6 266
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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