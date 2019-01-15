Рёбра торчат: Полина Гагарина переусердствовала с похудением

"Ну всёеееееееее! Мы долетели!!! Урааааааааа!".
С первых дней пребывания на острове, поклонники ждали от Полины снимков в купальнике. Певица оправдала их ожидания, разместив кадры в разных пляжных нарядах и позах.
А на совсем свежем снимке Гагарина попыталась показать наилучший вариант для принятия солнечных ванн. Полина позирует, втянув живот и демонстрируя худощавые рёбра.
"Лучший способ для загара"
- подписала снимок Гагарина.
Кому-то фотография понравилась, но нашлись и те, кто посоветовал не худеть Полине так интенсивно.