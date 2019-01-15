Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман

До этого момента Кудрявцева разместила лишь один снимок. Остальную часть времени пришлось посвятить менее приятным делам - Лера "воевала" с подписчиками, пытаясь объяснить им, что отчитываться, где и с кем её новорождённая малышка, она не обязана.
Только вчера Кудрявцева опубликовала пост, в котором заметила:
"Под этой фотографией в ФБ одна девушка спросила «А что она хотела сказать этим фото?» Хороший вопрос, правда ? Что мы хотим сказать своими фото в инста ? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем и все такие красивые и счастливые , что до тошноты . Реальная жизнь совершенно другая - у всех! Исключений нет ! Иногда мне хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать что думаю, как живу, мои мысли. Но сейчас я покрепче закрываю дверь и здесь мой фотоальбом , не более.".
А сегодня решила поделиться серией интересных снимков, сделанных на море. Лера позирует в купальнике. Видно, что именно в таком настроении должен проходить отдых, без гнусностей в Инстаграме от чужих людей.
Остальные фото можно посмотреть, кликая на странички внизу: