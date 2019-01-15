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Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман

15.01.19 / 20:28
На фото Лера Кудрявцева как будто юная девочка плескается в бушующих волнах.

Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман
Неделю назад Лера с мамой и сестрой отправилась отдыхать в Оман, отель Shangri-La Al Husn Resort & Spa.

Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман


До этого момента Кудрявцева разместила лишь один снимок. Остальную часть времени пришлось посвятить менее приятным делам - Лера "воевала" с подписчиками, пытаясь объяснить им, что отчитываться, где и с кем её новорождённая малышка, она не обязана.

Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман


Только вчера Кудрявцева опубликовала пост, в котором заметила:

"Под этой фотографией в ФБ одна девушка спросила «А что она хотела сказать этим фото?» Хороший вопрос, правда ? Что мы хотим сказать своими фото в инста ? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем и все такие красивые и счастливые , что до тошноты . Реальная жизнь совершенно другая - у всех! Исключений нет ! Иногда мне хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать что думаю, как живу, мои мысли. Но сейчас я покрепче закрываю дверь и здесь мой фотоальбом , не более.".

Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман


А сегодня решила поделиться серией интересных снимков, сделанных на море. Лера позирует в купальнике. Видно, что именно в таком настроении должен проходить отдых, без гнусностей в Инстаграме от чужих людей.

Лера Кудрявцева разместила пляжную фотосессию в купальнике на отдыхе в Оман


Остальные фото можно посмотреть, кликая на странички внизу:

← Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков Анастасия Волочкова произвела фурор на пляже Мальдив (30 фото) →

Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 9 802
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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