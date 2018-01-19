На свежих пляжных кадрах звезда демонстрирует прекрасную фигуру на не менее прекрасном фоне.
Елена Темникова обновила блог целой серией снимков в купальнике
Сегодня, 03:53
Певица Елена Темникова проводит отпуск на Мальдивах и делится райскими фотографиями.
Мальдивские острова в Индийском океане смело можно назвать самым любимым местом отдыха множества российских знаменитостей. Дальше всех пошла эпатажная балерина Анастасия Волочкова, которая настолько влюбилась в местные красоты, что решила сменить место жительства. У 33-летней исполнительницы Елены Темниковой таких планов пока нет, однако Мальдивами она также не устает восхищаться и даже называет любимый отель домом: "Ура! Мы дома. Самый родной и любимый отель. Самый нежный пляж. Это все мое на неделю. Сейчас нас покормят и пойдём заселяться. Показать виллу?" - гласит подпись к одному из снимков.
На свежих пляжных кадрах звезда демонстрирует прекрасную фигуру на не менее прекрасном фоне.
На свежих пляжных кадрах звезда демонстрирует прекрасную фигуру на не менее прекрасном фоне.
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Ключевые слова: Елена Темникова
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Количество просмотров: 5 772
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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Елена Темникова обновила блог целой серией снимков в купальнике Певица Елена Темникова проводит отпуск на Мальдивах и делится райскими фотографиями.
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