Ани Лорак вывалила грудь солидного размера в платье с декольте





Накануне Ани Лорак поделилась коротеньким, но очень пикантным видео.

Здесь Каролина в компании с дочерью готовится к фотосессии. Певица одета в длинное красное платье с умопомрачительным декольте, из которого прекрасно просматривается её грудь.



Но самым прикольным в этом ролике является саундтрек. Вам не кажется, что там звучат слова – сиси, сиси, сиси? :)









Количество просмотров: 6 604 Ключевые слова: Ани Лорак Количество просмотров: 6 604





Автор фото: Инстаграм



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: ИнстаграмПоделись с друзьями:

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