Здесь Каролина в компании с дочерью готовится к фотосессии. Певица одета в длинное красное платье с умопомрачительным декольте, из которого прекрасно просматривается её грудь.
Но самым прикольным в этом ролике является саундтрек. Вам не кажется, что там звучат слова – сиси, сиси, сиси? :)
Ани Лорак вывалила грудь солидного размера в платье с декольте
Вчера, 12:13
Накануне Ани Лорак поделилась коротеньким, но очень пикантным видео.
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Ключевые слова: Ани Лорак
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Количество просмотров: 6 604
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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