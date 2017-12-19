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Ани Лорак вывалила грудь солидного размера в платье с декольте

Вчера, 12:13
Накануне Ани Лорак поделилась коротеньким, но очень пикантным видео.

Ани Лорак вывалила грудь солидного размера в платье с декольте
Здесь Каролина в компании с дочерью готовится к фотосессии. Певица одета в длинное красное платье с умопомрачительным декольте, из которого прекрасно просматривается её грудь.

Но самым прикольным в этом ролике является саундтрек. Вам не кажется, что там звучат слова – сиси, сиси, сиси? :)


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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 6 604
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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