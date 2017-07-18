Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали

Вчера, 22:18
20-летняя Алеся Кафельникова опубликовала шокирующее видео, сделанное на Бали. В ролике Алеся с улыбкой на лице рассказывает о себе и совершает проход по домику.

Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали
Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Поклонники были поражены тому, как сильно похудела Алеся. Многие пишут в комментариях, что всему виной наркотики. Мы не знаем употребляет ли в данный момент Леся наркотики.

Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Но компания у Кафельниковой на Бали весёлая. Если не сказать больше.



Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Напомним, что модель уже три месяца не виделась со своим отцом Евгением Кафельниковым. По словам Леси отец врёт на предмет того, что у него нет номера её мобильного.

"С отцом я не общалась уже три месяца. Я читала его интервью, что у него нет моего номера телефона. Извините, пожалуйста, у него есть мой номер, и он все врет".

Если так пойдёт и дальше, то от Леси совсем ничего не останется. Наверно, со звонком стоит поспешить.

Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали


Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали

← Дима Билан и Алиса Лобанова устроила грандиозное шоу в Москве Макс Барских представил новый альбом "7" →

Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алеся Кафельникова восхитила снимками в купальнике
Алеся Кафельникова поставила себе диагноз
Алеся Кафельникова после долгого перерыва появилась в соцсети
Алеся Кафельникова серьезно поругалась со знаменитым отцом
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Макс Барских представил новый альбом "7" Певец Макс Барских еще несколько дней назад обещал сделать сюрприз своим слушателям. И артист слово сдержал. Сегодня, 8 февраля, певец Макс Барских презентовал новый альбом под названием "7", треки ротировались на "Русском радио".
Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали 20-летняя Алеся Кафельникова опубликовала шокирующее видео, сделанное на Бали. В ролике Алеся с улыбкой на лице рассказывает о себе и совершает проход по домику.
Дима Билан и Алиса Лобанова устроила грандиозное шоу в Москве 6 февраля в Москве на стадионе ВТБ Арена «Динамо» прошло новое грандиозное шоу Димы Билана, участие в одном из самых трогательных номеров приняла Алиса Лобанова, генеральный директор компании TOY.RU, человек который, повзрослев, не разучился мечтать и умеет воплощать мечты – для себя и для других.
Рианна облачилась в провокационный наряд ради рекламы своей новой помады Певица Рианна порадовала поклонников новинкой среди своей линии косметики.
Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе В Москве прошла громкая премьера одного из самых ожидаемых фильмов зимы "Пилигрим" - примадонна Алла Пугачева не могла пропустить такое событие.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.