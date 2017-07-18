Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали

Поклонники были поражены тому, как сильно похудела Алеся. Многие пишут в комментариях, что всему виной наркотики. Мы не знаем употребляет ли в данный момент Леся наркотики.Но компания у Кафельниковой на Бали весёлая. Если не сказать больше.Напомним, что модель уже три месяца не виделась со своим отцом Евгением Кафельниковым. По словам Леси отец врёт на предмет того, что у него нет номера её мобильного."С отцом я не общалась уже три месяца. Я читала его интервью, что у него нет моего номера телефона. Извините, пожалуйста, у него есть мой номер, и он все врет".Если так пойдёт и дальше, то от Леси совсем ничего не останется. Наверно, со звонком стоит поспешить.