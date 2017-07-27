Во время путешествия по островам Летучая сфотографировалась с редким галапагосским пингвином, а также призвала всех отказаться от использования одноразовых пластиковых трубочек: "Черепахи глотают её вместе с едой, а потом отрыгивают, как и птицы, с остаточной морской водой то, что не переваривают, через дыхательные пути под водой - так трубочки попадают в ноздрю. И так умирают миллионы животных от мелкого пластика!!!!! Откажитесь от одноразовых трубочек! Каждый день в природу попадает больше миллиарда пластиковых трубочек. Мы пользуемся ими несколько минут, но разлагаться они будут столетиями. И не просто разлагаться, а убивать птиц, морских черепах, дельфинов, которые глотают их целиком или частями, путая с кормом. Откажитесь от одноразовой трубочки раз и навсегда! А если вам очень нравится потягивать напиток через трубочку, выход есть – многоразовые трубочки! Металлические, стеклянные и даже бамбуковые. Они заменят вам тысячи пластиковых! Именно так делают во всех заведениях на Галапагосах".
Елена Летучая показала фигуру в купальнике
Вчера, 21:11
На днях телеведущая Елена Летучая вернулась с отдыха на необыкновенных островах.
И это не Мальдивы, на которых теперь так часто можно видеть российских знаменитостей. 40-летняя звезда эфира и её супруг отправились через полмира, в далекий Эквадор, а затем побывали на соседних с ним загадочных Галапагосских островах. "Даже если Вам немного за 30, танцуйте как никогда! Всем хэйтерам пламенный привет с Галапагосов!" - подписала снимки Елена.
Во время путешествия по островам Летучая сфотографировалась с редким галапагосским пингвином, а также призвала всех отказаться от использования одноразовых пластиковых трубочек: "Черепахи глотают её вместе с едой, а потом отрыгивают, как и птицы, с остаточной морской водой то, что не переваривают, через дыхательные пути под водой - так трубочки попадают в ноздрю. И так умирают миллионы животных от мелкого пластика!!!!! Откажитесь от одноразовых трубочек! Каждый день в природу попадает больше миллиарда пластиковых трубочек. Мы пользуемся ими несколько минут, но разлагаться они будут столетиями. И не просто разлагаться, а убивать птиц, морских черепах, дельфинов, которые глотают их целиком или частями, путая с кормом. Откажитесь от одноразовой трубочки раз и навсегда! А если вам очень нравится потягивать напиток через трубочку, выход есть – многоразовые трубочки! Металлические, стеклянные и даже бамбуковые. Они заменят вам тысячи пластиковых! Именно так делают во всех заведениях на Галапагосах".
Во время путешествия по островам Летучая сфотографировалась с редким галапагосским пингвином, а также призвала всех отказаться от использования одноразовых пластиковых трубочек: "Черепахи глотают её вместе с едой, а потом отрыгивают, как и птицы, с остаточной морской водой то, что не переваривают, через дыхательные пути под водой - так трубочки попадают в ноздрю. И так умирают миллионы животных от мелкого пластика!!!!! Откажитесь от одноразовых трубочек! Каждый день в природу попадает больше миллиарда пластиковых трубочек. Мы пользуемся ими несколько минут, но разлагаться они будут столетиями. И не просто разлагаться, а убивать птиц, морских черепах, дельфинов, которые глотают их целиком или частями, путая с кормом. Откажитесь от одноразовой трубочки раз и навсегда! А если вам очень нравится потягивать напиток через трубочку, выход есть – многоразовые трубочки! Металлические, стеклянные и даже бамбуковые. Они заменят вам тысячи пластиковых! Именно так делают во всех заведениях на Галапагосах".
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Ключевые слова: Елена Летучая
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Количество просмотров: 4 745
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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