Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+

Сегодня, 14:34
Теперь понятно, почему Виктория Романец не стала уходить от Гусева, даже после того, как в сеть попала переписка Антона с бывшей женой Евгенией Феофилактовой, в которой он оскорблял Вику.

Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+
Пару минут назад в своем Инстаграм Гусев опубликовал запредельно эротический снимок, на котором заметно выделяется его половой орган и, полагаю, что его специально прорисовывали, дабы были видны все линии и изгибы... пишу, как про сексуальное тело женщины, но нет, это всё о члене Антона Гусева.

Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+


Напомню, что Антон работает в сфере распространения БАДов для похудения NL. Его задача привлечь как можно больше людей в бизнес и научить их продавать продукт и зарабатывать.

Видимо, именно на такие картинки "ведётся" современная молодёжь. Мне совсем подобное не нравится. Я лучше на девушек посмотрю. А вам?

Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+


Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+


Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+


Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+


Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+

← Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбан... Ника Белоцерковская очаровала кадром в купальнике и с котом →

Ключевые слова: Антон Гусев

Количество просмотров: 1 534
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Поклонники критикуют внешность обросшего Антона Гусева
Антон Гусев смирился с тем, что Виктория Романец получает гораздо больше него
Виктория Романец уверяет, что не уводила Антона Гусева из семьи
На отдыхе в Греции Антон Гусев сделал Виктории Романец предложение
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Ника Белоцерковская очаровала кадром в купальнике и с котом 48-летняя блогер Ника Белоцерковская приехала во Францию в чудесное местечко Кап-д’Ай, чтобы не время забыть о городской суете.
Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+ Теперь понятно, почему Виктория Романец не стала уходить от Гусева, даже после того, как в сеть попала переписка Антона с бывшей женой Евгенией Феофилактовой, в которой он оскорблял Вику.
Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном Несколько дней назад вся честная компания в составе Ксении Бородиной, Курбана Омарова и детей - Маруси, Омара и Теоны, - отправилась в Таиланд.
Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе После развода с Антоном Гусевым, экс-звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова тщательно скрывает своих ухажёров.
Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова Ранее Виктория Лопырёва хоть и размещала в блоге фотографии возлюбленного Игоря Булатова, но делала это скрытно. То Игорь стоял в большой компании других людей, то его чуть видно в отражении зеркала.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.