Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+

Теперь понятно, почему Виктория Романец не стала уходить от Гусева, даже после того, как в сеть попала переписка Антона с бывшей женой Евгенией Феофилактовой, в которой он оскорблял Вику.

Пару минут назад в своем Инстаграм Гусев опубликовал запредельно эротический снимок, на котором заметно выделяется его половой орган и, полагаю, что его специально прорисовывали, дабы были видны все линии и изгибы... пишу, как про сексуальное тело женщины, но нет, это всё о члене Антона Гусева.Напомню, что Антон работает в сфере распространения БАДов для похудения NL. Его задача привлечь как можно больше людей в бизнес и научить их продавать продукт и зарабатывать.Видимо, именно на такие картинки "ведётся" современная молодёжь. Мне совсем подобное не нравится. Я лучше на девушек посмотрю. А вам?