Анна Седокова разместила сексуальное селфи для мужчин

Певица Анна Седокова отметила, что уверена - другого подарка мужчины от неё и не ждали. На снимке она позирует в чёрном нижнем белье, приняв сексуальную позу.

"Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка... Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать"- довольно коротко и аккуратно подписала снимок Седокова.