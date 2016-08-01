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Анна Седокова разместила сексуальное селфи для мужчин

Вчера, 10:55
Певица Анна Седокова отметила, что уверена - другого подарка мужчины от неё и не ждали. На снимке она позирует в чёрном нижнем белье, приняв сексуальную позу.

Анна Седокова разместила сексуальное селфи для мужчин
"Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка... Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать"

- довольно коротко и аккуратно подписала снимок Седокова.

Анна Седокова разместила сексуальное селфи для мужчин


← Ксения Бородина призналась мужу в любви, опубликовав фото из бассейна

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 11 674
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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