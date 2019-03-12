Вера Брежнева поделилась пикантным фото без макияжа

Вера сфотографировала себя в домашней белой сорочке на голое тело.Снимок был сделан, чтобы пояснить какую-то мысль о том, что было сказано в предыдущей записи:"Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству... То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно « интернет-эксперты» посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими , какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками. И именно поэтому стремятся сделать что-то с собой, становясь похожими друг на друга. И я много таких девушек вижу в Инстаграм. А они гораздо моложе меня... Сейчас мне 37 лет (1982 г. ) и я себе нравлюсь. Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся.. поэтому пришлось разобраться с самой собой. И сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций - дань странной моде. И главное - все становятся одинаковыми. Мы такие разные, уникальные единицы, а кто то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту. Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала , может и мне что то с собой сделать.... даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу обьяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет. Хочу послушать вас. Какие у вас настроения? Как вы воспринимаете себя? Как видите других? Как к этому относитесь ? Неужели естественная красота больше не актуальна? ".