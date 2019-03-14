Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов

21-летняя Кайли за время беременности набрала больше 20 лишних килограмм, так как ела много сладкого и мороженое, и ей потребовалось немало времени, чтобы вернуть былую форму. Часть веса ушла спустя три месяца после появления на свет дочки Сторми, об остальном этапе похудения Кайли рассказала лично в своём блоге.Дженнер призналась, что является довольно худой от природы, поэтому чтобы сбросить вес, ей понадобилась лишь диета. Кайли полностью отказалась от обожаемых ею молочных продуктов, пиццы, пасты и других калорийных блюд. И это действительно помогло, правда не сразу - чтобы полностью избавиться от ненавистных кило, Дженнер понадобилось почти десять месяцев.