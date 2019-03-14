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Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов

14.03.19 / 22:06
Светская львица Кайли Дженнер впервые стала мамой ровно год назад и теперь решила рассекретить свою диету.

Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов
21-летняя Кайли за время беременности набрала больше 20 лишних килограмм, так как ела много сладкого и мороженое, и ей потребовалось немало времени, чтобы вернуть былую форму. Часть веса ушла спустя три месяца после появления на свет дочки Сторми, об остальном этапе похудения Кайли рассказала лично в своём блоге.

Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов


Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов


Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов


Дженнер призналась, что является довольно худой от природы, поэтому чтобы сбросить вес, ей понадобилась лишь диета. Кайли полностью отказалась от обожаемых ею молочных продуктов, пиццы, пасты и других калорийных блюд. И это действительно помогло, правда не сразу - чтобы полностью избавиться от ненавистных кило, Дженнер понадобилось почти десять месяцев.

Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов


Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов

← Меган Маркл ушла в декрет

Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 4 758
Автор: Katarina

Автор фото: nghscrimsontimes.com, instagram, toofab.com, evoke.ie

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Диета от звезды: Кайли Дженнер поведала об избавлении от лишних кило после родов Светская львица Кайли Дженнер впервые стала мамой ровно год назад и теперь решила рассекретить свою диету.
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