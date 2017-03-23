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Евгению Феофилактову срочно отправили к врачу

Сегодня, 16:34
Экс-звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова очень редко делится с подписчиками неприятными новостями. Чаще всего Женя публикует записи, в которых рассказывает об активной жизни, занятиях сына, многочисленных фотосессиях и ремонте в доме.

Евгению Феофилактову срочно отправили к врачу
Но оказалось, что у Жени появились проблемы со здоровьем, а именно сильные боли в желудке. Об этом она рассказала в одном из недавних постов.

"Посоветуйте пожалуйста вкусные и простые блюда/продукты полезные для желудка (болит) и что категорически нельзя"

- спросила Евгения у фолловеров.

Евгению Феофилактову срочно отправили к врачу


Пока что неясно, с чем именно связано ухудшение здоровья Феофилактовой, но большинство подписчиков посоветовали срочно обратиться к врачу.

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Ключевые слова: Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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