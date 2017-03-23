Евгению Феофилактову срочно отправили к врачу

Экс-звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова очень редко делится с подписчиками неприятными новостями. Чаще всего Женя публикует записи, в которых рассказывает об активной жизни, занятиях сына, многочисленных фотосессиях и ремонте в доме.

Но оказалось, что у Жени появились проблемы со здоровьем, а именно сильные боли в желудке. Об этом она рассказала в одном из недавних постов."Посоветуйте пожалуйста вкусные и простые блюда/продукты полезные для желудка (болит) и что категорически нельзя"- спросила Евгения у фолловеров.Пока что неясно, с чем именно связано ухудшение здоровья Феофилактовой, но большинство подписчиков посоветовали срочно обратиться к врачу.