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В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой

Сегодня, 16:59
Ещё несколько лет назад Настя Ивлеева была обычной девчонкой из небольшого городка под Санкт-Петербургом. Теперь она зарабатывает миллионы и работает на одной сцене со знаменитостями российского шоу-бизнеса.

В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой
В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой


Оказалось, что у Насти в архиве есть эротические фотографии, на которых она еще не изменила цвет волос. Сделаны они в самом начале карьеры, когда еще не было шоу "Орёл и Решка".

В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой


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Зато уже зарождался роман с Арсением Бородиным, который снял Ивлееву в своём клипе.

На видео Настя в нижнем белье. Особенно запомнился зрителям вот этот кадр, где Арсений Бородин поёт песню между ног Насти Ивлеевой:

В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой


Кстати, мало кто помнит, что в 2016 году Настя Ивлеева снялась в клипе еще одного известного блогера Эльдара Джарахова. Видео снято на песню "Можно всё".

Смотря на эти фотографии, многие отметили, что грудь Ивлеевой уже тогда была аппетитной, что еще раз доказывает - бюст у Насти натуральный, подаренный ей матушкой-природой.

В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой


Мы собрали для вас лучшие 400 фото Насти Ивлеевой, которые можно увидеть тут...

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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