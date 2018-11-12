В Сеть просочились фото голой молоденькой Насти Ивлеевой

Оказалось, что у Насти в архиве есть эротические фотографии, на которых она еще не изменила цвет волос. Сделаны они в самом начале карьеры, когда еще не было шоу "Орёл и Решка".
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Зато уже зарождался роман с Арсением Бородиным, который снял Ивлееву в своём клипе.
На видео Настя в нижнем белье. Особенно запомнился зрителям вот этот кадр, где Арсений Бородин поёт песню между ног Насти Ивлеевой:
Кстати, мало кто помнит, что в 2016 году Настя Ивлеева снялась в клипе еще одного известного блогера Эльдара Джарахова. Видео снято на песню "Можно всё".
Смотря на эти фотографии, многие отметили, что грудь Ивлеевой уже тогда была аппетитной, что еще раз доказывает - бюст у Насти натуральный, подаренный ей матушкой-природой.
Мы собрали для вас лучшие 400 фото Насти Ивлеевой, которые можно увидеть тут...