Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини

Даже на отдыхе в роскошном Дубае 43-летняя Тина Канделаки не забывает о столь любимых ею занятиях спортом и катается по набережной на велосипеде - прямо в красном бикини. Такой яркий снимок никак не мог оставить подписчиков равнодушными и комплименты прекрасной фигуре звезды посыпались сразу же после публикации кадра. "Жаркий привет из солнечного Дубая;)" - подписала снимок Канделаки."Вдогонку" к первому фото чуть позже добавилось и второе - на нём Канделаки загорает на пляже уже в другом бикини.Телеведущая неоднократно признавалась, что для поддержания стройности она занимается спортом каждое утро, кроме того, уже более десяти лет не употребляет в пищу мясо, выпечку и хлеб, и делает упор на бобовые.