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Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини

Сегодня, 02:13
Телеведущая Тина Канделаки отправилась на отдых в Дубай - первые снимки уже в сети.

Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини
Даже на отдыхе в роскошном Дубае 43-летняя Тина Канделаки не забывает о столь любимых ею занятиях спортом и катается по набережной на велосипеде - прямо в красном бикини. Такой яркий снимок никак не мог оставить подписчиков равнодушными и комплименты прекрасной фигуре звезды посыпались сразу же после публикации кадра. "Жаркий привет из солнечного Дубая;)" - подписала снимок Канделаки.

Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини


"Вдогонку" к первому фото чуть позже добавилось и второе - на нём Канделаки загорает на пляже уже в другом бикини.

Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини


Телеведущая неоднократно признавалась, что для поддержания стройности она занимается спортом каждое утро, кроме того, уже более десяти лет не употребляет в пищу мясо, выпечку и хлеб, и делает упор на бобовые.

Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини


Тина Канделаки обновила блог пляжными фото в бикини

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Ключевые слова: Тина Канделаки

Количество просмотров: 1 794
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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