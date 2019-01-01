Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой

35-летняя актриса Наталья Рудова часто публикует в своём Инстаграм пикантные фотографии в бикини. У Наташи прекрасная фигура, которую не стоит скрывать под одеждой.Её данным завидуют многие девочки, и, как оказалось, не только подписчицы, но и звёзды российского шоу-бизнеса. Под новым снимком Наташи в бассейне свой комментарий оставила певица Рита Дакота."Рудова, отдай мне свою фигуру. Спасибо"- написала под фотографией Дакота. В ответ на это Рудова посмеялась.Хотя, стоит вспомнить, что у Риты в Инстаграм в свое время было не меньше снимков в купальнике.