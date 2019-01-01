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Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой

Сегодня, 10:20
Благодаря тесному общению в общей шоу-бизнес тусовке, Наталья Рудова и Рита Дакота стали подружками.

Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой
Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой


35-летняя актриса Наталья Рудова часто публикует в своём Инстаграм пикантные фотографии в бикини. У Наташи прекрасная фигура, которую не стоит скрывать под одеждой.

Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой


Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой


Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой


Её данным завидуют многие девочки, и, как оказалось, не только подписчицы, но и звёзды российского шоу-бизнеса. Под новым снимком Наташи в бассейне свой комментарий оставила певица Рита Дакота.

"Рудова, отдай мне свою фигуру. Спасибо"

- написала под фотографией Дакота. В ответ на это Рудова посмеялась.

Рита Дакота не скрывает зависти в адрес Натальи Рудовой


Хотя, стоит вспомнить, что у Риты в Инстаграм в свое время было не меньше снимков в купальнике.

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Ключевые слова: Наталья Рудова

Количество просмотров: 962
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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