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Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце

18.05.19 / 20:54
Российский участник песенного конкурса Сергей Лазарев выложил в блог горячее фото из ванной.

Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце
До долгожданного грандиозного финала "Евровидения" остался всего час - волнение участников и зрителей по всему миру уже зашкаливает, а масла в огонь подлил певец Сергей Лазарев.

Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце


Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце


Сегодня в блоге артиста появилась весьма пикантная фотография, сделанная Сергеем в номере отеля. "Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя Номер 5 !! Россия!!! #Russia #Scream #SergeyLazarev #Eurovision2019" - подписал снимок Лазарев. "Вот это кадр, я просто не знаю, куда смотреть!!!" - обсуждают селфи певца его подписчики.

Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце


Напомним, большой финал начнётся ровно в 22:00 по московскому времени, Сергей Лазарев выступит под номером 5.

Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Евровидение-2019

Количество просмотров: 6 227
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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