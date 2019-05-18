Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце

Сегодня в блоге артиста появилась весьма пикантная фотография, сделанная Сергеем в номере отеля. "Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя Номер 5 !! Россия!!! #Russia #Scream #SergeyLazarev #Eurovision2019" - подписал снимок Лазарев. "Вот это кадр, я просто не знаю, куда смотреть!!!" - обсуждают селфи певца его подписчики.
Напомним, большой финал начнётся ровно в 22:00 по московскому времени, Сергей Лазарев выступит под номером 5.