Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце

До долгожданного грандиозного финала "Евровидения" остался всего час - волнение участников и зрителей по всему миру уже зашкаливает, а масла в огонь подлил певец Сергей Лазарев.Сегодня в блоге артиста появилась весьма пикантная фотография, сделанная Сергеем в номере отеля. "Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя Номер 5 !! Россия!!! #Russia #Scream #SergeyLazarev #Eurovision2019" - подписал снимок Лазарев. "Вот это кадр, я просто не знаю, куда смотреть!!!" - обсуждают селфи певца его подписчики.Напомним, большой финал начнётся ровно в 22:00 по московскому времени, Сергей Лазарев выступит под номером 5.