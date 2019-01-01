Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии

После рождения второго ребенка 38-летняя исполнительница довольно долго пыталась вернуться в былую форму. Теперь, когда лишние кило и нелюбимая работа на телевидении в американской версии шоу "Голос" остались в прошлом, Агилера призналась, что очень рада вернуться на сцену и заниматься тем, что она любит больше всего.О переменах в своей жизни звезда рассказала в интервью изданию Galore, однако наибольший резонанс вызвали совсем не её слова, а фотосессия, которая прилагается к интервью. Здесь певица буквально оторвалась на всю катушку - палитра образов, один откровеннее другого. У поклонников фотосет вызвал неоднозначную реакцию: одни пришли в восторг, другие же наоборот посчитали кадры вульгарными.