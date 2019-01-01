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Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии

Вчера, 21:36
Певица Кристина Агилера поразила поклонников серией откровенных снимков.

Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии
После рождения второго ребенка 38-летняя исполнительница довольно долго пыталась вернуться в былую форму. Теперь, когда лишние кило и нелюбимая работа на телевидении в американской версии шоу "Голос" остались в прошлом, Агилера призналась, что очень рада вернуться на сцену и заниматься тем, что она любит больше всего.

Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


О переменах в своей жизни звезда рассказала в интервью изданию Galore, однако наибольший резонанс вызвали совсем не её слова, а фотосессия, которая прилагается к интервью. Здесь певица буквально оторвалась на всю катушку - палитра образов, один откровеннее другого. У поклонников фотосет вызвал неоднозначную реакцию: одни пришли в восторг, другие же наоборот посчитали кадры вульгарными.

Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


Показать всё, что скрыто: Кристина Агилера в провокационной фотосессии


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Ключевые слова: Кристина Агилера

Количество просмотров: 2 808
Автор: Katarina

Автор фото: galore.com

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