Ответ Высоцкая оставила в комментарии к следующему фото: "Спасибо за комментарии под предыдущими постами! Главный вопрос, какие физические нагрузки- я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда «впадаю» в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня - двигаться, по мере сил, но делать это каждый день".
Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности
Сегодня, 02:11
Супруга 81-летнего Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая обновила блог пляжными снимками.
45-летняя Юлия Высоцкая балует своих подписчиков яркими фотографиями с отдыха - на днях она выложила снимок в бикини, показав стройную и подтянутую фигуру. Кадр собрал не только множество лайков и восторженных комментариев, но и вопросов о том, как именно звезде удаётся поддерживать такую форму.
Ответ Высоцкая оставила в комментарии к следующему фото: "Спасибо за комментарии под предыдущими постами! Главный вопрос, какие физические нагрузки- я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда «впадаю» в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня - двигаться, по мере сил, но делать это каждый день".
Ответ Высоцкая оставила в комментарии к следующему фото: "Спасибо за комментарии под предыдущими постами! Главный вопрос, какие физические нагрузки- я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда «впадаю» в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня - двигаться, по мере сил, но делать это каждый день".
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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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