Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности

45-летняя Юлия Высоцкая балует своих подписчиков яркими фотографиями с отдыха - на днях она выложила снимок в бикини, показав стройную и подтянутую фигуру. Кадр собрал не только множество лайков и восторженных комментариев, но и вопросов о том, как именно звезде удаётся поддерживать такую форму.Ответ Высоцкая оставила в комментарии к следующему фото: "Спасибо за комментарии под предыдущими постами! Главный вопрос, какие физические нагрузки- я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда «впадаю» в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня - двигаться, по мере сил, но делать это каждый день".