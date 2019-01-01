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Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности

Сегодня, 02:11
Супруга 81-летнего Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая обновила блог пляжными снимками.

Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности
45-летняя Юлия Высоцкая балует своих подписчиков яркими фотографиями с отдыха - на днях она выложила снимок в бикини, показав стройную и подтянутую фигуру. Кадр собрал не только множество лайков и восторженных комментариев, но и вопросов о том, как именно звезде удаётся поддерживать такую форму.

Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности


Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности


Ответ Высоцкая оставила в комментарии к следующему фото: "Спасибо за комментарии под предыдущими постами! Главный вопрос, какие физические нагрузки- я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда «впадаю» в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня - двигаться, по мере сил, но делать это каждый день".

Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности


Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности


Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и раскрыла свой секрет стройности


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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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