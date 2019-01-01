Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Адель стремительно избавилась от лишнего веса

Вчера, 02:03
Популярная певица Адель изменилась до неузнаваемости после развода с супругом.

Адель стремительно избавилась от лишнего веса
Бизнесмен Саймон Конекки и Адель расстались два месяца назад (свадьба состоялась в 2017 году), однако судя по невероятным изменениям во внешности звезды, развод явно пошел ей на пользу. Западные издания сообщают, что Адель уже успела сбросить более десяти килограммов. В минувшие выходные она посетила концерт группы Spice Girls в Лондоне и продемонстрировала публике новую себя.

Адель стремительно избавилась от лишнего веса


Адель стремительно избавилась от лишнего веса


Теперь 31-летняя исполнительница проводит много времени на тренировках в спортзале, особое внимание уделяя пилатесу. Одним словом, Адель действительно начала новую жизнь, от которой получает истинное удовольствие - как и обещала своим поклонникам вскоре после развода.

Адель стремительно избавилась от лишнего веса


Адель стремительно избавилась от лишнего веса

← Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке

Ключевые слова: Адель

Количество просмотров: 6 279
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, mne.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Адель не может петь
Адель
Адель пришла на вручение музыкальной премии в бордовом, многослойном палатье
Адель пишет музыку на страницах американского Vogue
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Адель стремительно избавилась от лишнего веса Популярная певица Адель изменилась до неузнаваемости после развода с супругом.
Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке Впервые после сообщений о разрыве с Брэдли Купером, фотографы подловили модель Ирину Шейк на прогулке с дочкой.
Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой Несколько дней назад СМИ сообщили о разводе актерской пары Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина В прошлом году Митя Фомин неожиданно вернулся в группу HI-FI после 10 лет сольных выступлений.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет 14-летняя Дева Кассель - дочь бывшей актерской пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.