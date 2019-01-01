Адель стремительно избавилась от лишнего веса

Бизнесмен Саймон Конекки и Адель расстались два месяца назад (свадьба состоялась в 2017 году), однако судя по невероятным изменениям во внешности звезды, развод явно пошел ей на пользу. Западные издания сообщают, что Адель уже успела сбросить более десяти килограммов. В минувшие выходные она посетила концерт группы Spice Girls в Лондоне и продемонстрировала публике новую себя.Теперь 31-летняя исполнительница проводит много времени на тренировках в спортзале, особое внимание уделяя пилатесу. Одним словом, Адель действительно начала новую жизнь, от которой получает истинное удовольствие - как и обещала своим поклонникам вскоре после развода.