Теперь 31-летняя исполнительница проводит много времени на тренировках в спортзале, особое внимание уделяя пилатесу. Одним словом, Адель действительно начала новую жизнь, от которой получает истинное удовольствие - как и обещала своим поклонникам вскоре после развода.
Адель стремительно избавилась от лишнего веса
Вчера, 02:03
Популярная певица Адель изменилась до неузнаваемости после развода с супругом.
Бизнесмен Саймон Конекки и Адель расстались два месяца назад (свадьба состоялась в 2017 году), однако судя по невероятным изменениям во внешности звезды, развод явно пошел ей на пользу. Западные издания сообщают, что Адель уже успела сбросить более десяти килограммов. В минувшие выходные она посетила концерт группы Spice Girls в Лондоне и продемонстрировала публике новую себя.
Теперь 31-летняя исполнительница проводит много времени на тренировках в спортзале, особое внимание уделяя пилатесу. Одним словом, Адель действительно начала новую жизнь, от которой получает истинное удовольствие - как и обещала своим поклонникам вскоре после развода.
Теперь 31-летняя исполнительница проводит много времени на тренировках в спортзале, особое внимание уделяя пилатесу. Одним словом, Адель действительно начала новую жизнь, от которой получает истинное удовольствие - как и обещала своим поклонникам вскоре после развода.
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Ключевые слова: Адель
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Количество просмотров: 6 279
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, mne.com
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Автор фото: instagram, mne.com
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