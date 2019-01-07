Очень сочные, яркие и позитивные снимки. Смотря на них, вспоминаешь о лете, которое в этом году проходить где-то за пределами четырёх стен, в которых мы пишем эти новости : )
Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях
Вчера, 21:20
Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) устроила пляжную фотосессию во время отдыха на острове Гавайи.
Николь позирует в ярко-жёлтом комбинезоне, поднимая руки к солнцу.
Очень сочные, яркие и позитивные снимки. Смотря на них, вспоминаешь о лете, которое в этом году проходить где-то за пределами четырёх стен, в которых мы пишем эти новости : )
Очень сочные, яркие и позитивные снимки. Смотря на них, вспоминаешь о лете, которое в этом году проходить где-то за пределами четырёх стен, в которых мы пишем эти новости : )
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Ключевые слова: Николь Шерзингер
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Количество просмотров: 1 547
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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