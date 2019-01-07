Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях

Вчера, 21:20
Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) устроила пляжную фотосессию во время отдыха на острове Гавайи.

Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях
Николь позирует в ярко-жёлтом комбинезоне, поднимая руки к солнцу.

Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях


Очень сочные, яркие и позитивные снимки. Смотря на них, вспоминаешь о лете, которое в этом году проходить где-то за пределами четырёх стен, в которых мы пишем эти новости : )

Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях

← Габриэль Канейсил в прозрачном платье наделала шума на вечере amfAR в ... Кейт Бекинсейл села на унитаз, находясь в людном месте →

Ключевые слова: Николь Шерзингер

Количество просмотров: 1 547
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
40-летняя Николь Шерзингер поразила стройным телом в бикини
Николь Шерзингер показала невероятную фигуру в откровенном бикини
Николь Шерзингер надела на вечеринку в Москве облегающее черное платье из кожи
Николь Шерзингер прибыла на the 2016 MusiCares Person Of The Year Awards в потрясающем платье
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Кейт Бекинсейл села на унитаз, находясь в людном месте Некоторые считают, что в погоне за красотой 45-летняя актриса Кейт Бекинсейл (Kate Beckinsale) "перегибает палку".
Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) устроила пляжную фотосессию во время отдыха на острове Гавайи.
Габриэль Канейсил в прозрачном платье наделала шума на вечере amfAR в Париже 26-летняя модель Габриэль Конесил (Gabrielle Caunesil) стала гостьей вечеринки amfAR в Париже.
Кэти Перри устроила "горячую" пляжную фотосессию на Гавайях 34-летняя певица Кэти Перри (Katy Perry) устроила пляжную фотосессию, за которой подсматривали папарацци.
Наряд Джиджи Хадид на вечеринке Vogue в Париж произвёл фурор 24-летняя красотка Джиджи Хадид (Gigi Hadid) прибыла на вечеринку журнала Vogue, которая проходила в рамках Недели моды в Париже.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.