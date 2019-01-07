Николь Шерзингер устроила солнечную фотосессию на Гавайях

Николь позирует в ярко-жёлтом комбинезоне, поднимая руки к солнцу.Очень сочные, яркие и позитивные снимки. Смотря на них, вспоминаешь о лете, которое в этом году проходить где-то за пределами четырёх стен, в которых мы пишем эти новости : )