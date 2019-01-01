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Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика"

Вчера, 17:21
Актриса, певица, экс-солистка группы "REFLEX" Евгения Малахова на официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube дала развернутый комментарий в виде интервью на тему своего посещения Центра под руководством Юрия Андреевича Волынкина.

Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика"
"Это не реклама и я уже рассказала эту историю на своей страничке в инстаграм. Больше всего я доверяю своим друзьям и не просто рекламе, которую увидела, я не из тех людей, которых можно развести, а настоящим проверенным отзывам. На проекте "Ну ка все вместе" телеканала Россия 1, мы были в сотне экспертов с певицей Ириной Ортман и Ирочка мне рассказала, что у Юрия Андреевича не просто золотые руки, а это, действительно, уникальная история, каких больше нет. После процедуры я могу сказать одно, результат - безоткатный. Навсегда! По поводу болезненности процедуры - могу сказать за себя, что я прекрасно перенесла ее и избавилась от своей "больной" зоны. Ощущение от того, когда ты надеваешь любимые джинсы и остается ткань, которая раньше плотно прилегала к телу - неописуемые! Методика авторства Юрия Андреевича - правильное дополнение к правильной голове."

Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика"


Беседу провела продюсер, журналист и победительница реалити-шоу "Холостяк" - Олеся Ермакова. Полная версия интервью:


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Ключевые слова: Женя Малахова, Юрий Волынкин

Количество просмотров: 3 094
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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