Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика"

"Это не реклама и я уже рассказала эту историю на своей страничке в инстаграм. Больше всего я доверяю своим друзьям и не просто рекламе, которую увидела, я не из тех людей, которых можно развести, а настоящим проверенным отзывам. На проекте "Ну ка все вместе" телеканала Россия 1, мы были в сотне экспертов с певицей Ириной Ортман и Ирочка мне рассказала, что у Юрия Андреевича не просто золотые руки, а это, действительно, уникальная история, каких больше нет. После процедуры я могу сказать одно, результат - безоткатный. Навсегда! По поводу болезненности процедуры - могу сказать за себя, что я прекрасно перенесла ее и избавилась от своей "больной" зоны. Ощущение от того, когда ты надеваешь любимые джинсы и остается ткань, которая раньше плотно прилегала к телу - неописуемые! Методика авторства Юрия Андреевича - правильное дополнение к правильной голове."Беседу провела продюсер, журналист и победительница реалити-шоу "Холостяк" - Олеся Ермакова. Полная версия интервью: