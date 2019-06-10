Наталья Водянова показала фигуру в винтажном белом бикини

Отдых звезды в роскошном оздоровительном отеле в Испании продлился всего несколько дней, однако он был очень важен для Водяновой, ведь она целиком посвятила всё время только себе любимой. Супруг Натальи миллиардер Антуан Арно и пятеро детей остались дома.37-летняя модель уже вернулась из своего уединенного путешествия, но фотографии из отпуска на личной страничке Водяновой стали появляться только сейчас: "Земля, я снова здесь! Я вернулась из другого измерения! Первый раз в жизни я провела три дня наедине с собой, в полном одиночестве, не используя смартфон ни для чего, кроме как фотографировать красоты и разговаривать с Антуаном и детьми. Пожалуй,в первый в жизни я прислушалась к той маленькой девочке, которая всегда была со мной, но на которую всегда не хватало времени. Мне повезло с выбором места - удивительная красота, очень вкусная еда и специалисты, знатоки своего дела" - подписала Наталья снимок в стильном бикини, отлично подчеркнувшем её стройную фигуру.Для поддержания себя в такой форме Водянова отказалась от мяса, яиц, выпечки и молочных продуктов - в ее рационе лишь оригинально приготовленная растительная пища.