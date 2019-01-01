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Кристина Асмус рассказала о своих «адских голодных диетах»

Сегодня, 00:15
Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам о том, какой ценой она поддерживает свою фигуру в стройности.

Кристина Асмус рассказала о своих «адских голодных диетах»
31-летняя звезда кино и театра Кристина Асмус впервые стала мамой в 2014 году - на свет появилась дочка Анастасия. Асмус довольно быстро удалось вернуть себе былую форму, и, как выяснилось из свежего поста актрисы, она и по сей день продолжает усердно работать над своей фигурой.

Кристина Асмус рассказала о своих «адских голодных диетах»


"Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причём, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.! Ну короче, есть одна засада - люблю и принимаю я себя только ооооооооочень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами" - пишет Кристина.

Кристина Асмус рассказала о своих «адских голодных диетах»


"Расшифровываю - перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причём, абсолютно легко. Мотивация - моё всё. Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать... У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила. Состояния у меня два - либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну, не люблю я полумеры".

Кристина Асмус рассказала о своих «адских голодных диетах»


"А как сделать так, чтобы быть мега худой и при этом есть, я не знаю. Короче, если среди вас есть диетологи (или психологи), пишите советы... Не знаю возможно ли поправить ситуацию.., ведь все самые страшные комплексы тянутся с детства... И прекратите уже задавать мне вопросы про питание, ничему хорошему я вас научить не могу" - написала Асмус на своей страничке в Instagram.

Кристина Асмус рассказала о своих «адских голодных диетах»

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Ключевые слова: Кристина Асмус

Количество просмотров: 1 079
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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