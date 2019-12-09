Дженнифер Лопес показала стройные ножки в обтягивающей юбке

Не так давно, 24 июля, певица Дженнифер Лопес отметила юбилей. В это сложно поверить, но артистке исполнилось 50 лет. Каждый год Лопес не устаёт доказывать, что борьба с ленью и труд - "всё перетрут".
Тот факт, что победить хандру и лишние килограммы можно, Лопес ещё раз доказала, продемонстрировав роскошные формы во время появления на шоу Strahan, Sara & Keke Show.
Дженнифер выглядела словно конфетка в корсете с имитацией змеиной кожи и юбке кремового цвета.
Ножки Лопес украшали туфельки стального цвета с острым носом. Красотка! Глаз не оторвать!
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