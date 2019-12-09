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Дженнифер Лопес показала стройные ножки в обтягивающей юбке

Вчера, 18:55
Не так давно, 24 июля, певица Дженнифер Лопес отметила юбилей. В это сложно поверить, но артистке исполнилось 50 лет. Каждый год Лопес не устаёт доказывать, что борьба с ленью и труд - "всё перетрут".

Дженнифер Лопес показала стройные ножки в обтягивающей юбке
Тот факт, что победить хандру и лишние килограммы можно, Лопес ещё раз доказала, продемонстрировав роскошные формы во время появления на шоу Strahan, Sara & Keke Show.

Дженнифер Лопес показала стройные ножки в обтягивающей юбке


Дженнифер выглядела словно конфетка в корсете с имитацией змеиной кожи и юбке кремового цвета.

Дженнифер Лопес показала стройные ножки в обтягивающей юбке


Ножки Лопес украшали туфельки стального цвета с острым носом. Красотка! Глаз не оторвать!

Дженнифер Лопес показала стройные ножки в обтягивающей юбке

← Кристина Агилера серьёзно располнела. Кажется, что ещё больше Дженнифер Лоуренс тайно пошла под венец →

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 2 951
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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