Бритни Спирс решила кардинально изменить свою жизнь, начав с фигуры

Как и многие знаменитости, певица занимается йогой и во время недавнего отдыха на гавайском острове Мауи провела тренировку: "Я нашла эту прекрасную простую студию йоги на Мауи... Сначала я пыталась заниматься йогой, однако первые 20 минут просто танцевала. Свою тренировку закончила растяжкой, шпагатом и асанами. Большую часть года я занимаюсь горячей йогой - именно ее я выбрала и сегодня. Однако больше всего я люблю кардио и танцы" - написала Спирс и показала снимок.
Ранее звезда сообщила поклонникам, что хочет остановиться и подумать, на время оставив свою работу.