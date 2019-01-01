Бритни Спирс решила кардинально изменить свою жизнь, начав с фигуры

Поклонники 37-летней исполнительницы не устают восхищаться её силой воли и духа. За последние годы Спирс действительно испытала много негативных эмоций, её жизнь рушилась и всё это, конечно, отображалось на внешности. Но былое счастье можно вернуть - так решила Бритни и взялась поменять всё в своей жизни, и первым шагом на этом непростом пути стало её тело.Как и многие знаменитости, певица занимается йогой и во время недавнего отдыха на гавайском острове Мауи провела тренировку: "Я нашла эту прекрасную простую студию йоги на Мауи... Сначала я пыталась заниматься йогой, однако первые 20 минут просто танцевала. Свою тренировку закончила растяжкой, шпагатом и асанами. Большую часть года я занимаюсь горячей йогой - именно ее я выбрала и сегодня. Однако больше всего я люблю кардио и танцы" - написала Спирс и показала снимок.Ранее звезда сообщила поклонникам, что хочет остановиться и подумать, на время оставив свою работу.