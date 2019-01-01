В итоге, "позу" приняла и сама Дедженерес, у которой, как полагают пользователи сети, растяжка получилась даже лучше, чем у Виктории, ведь её сложнее делать с прямыми ногами, как у Эллен.
Виктория Бекхэм показала свою знаменитую растяжку в эфире телешоу
Сегодня, 21:09
45-летняя дизайнер Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Эллен Дедженерес.
На днях супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория прибыла в США на презентацию собственной новинки - скоро в продаже появится первая линия косметики Victoria Beckham Beauty. Также Бекхэм приняла участие в популярном телешоу 61-летней Эллен Дедженерес. Когда разговор в эфире зашёл о прекрасной форме, которую Виктории удачно удаётся поддерживать, Эллен попросила звезду продемонстрировать её растяжку, которая неоднократно появлялась на снимках Бекхэм в Instagram.
В итоге, "позу" приняла и сама Дедженерес, у которой, как полагают пользователи сети, растяжка получилась даже лучше, чем у Виктории, ведь её сложнее делать с прямыми ногами, как у Эллен.
В итоге, "позу" приняла и сама Дедженерес, у которой, как полагают пользователи сети, растяжка получилась даже лучше, чем у Виктории, ведь её сложнее делать с прямыми ногами, как у Эллен.
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Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Эллен Дедженерес
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, youtube.com, cnbc.com
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Автор фото: instagram.com, youtube.com, cnbc.com
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