Виктория Бекхэм показала свою знаменитую растяжку в эфире телешоу

На днях супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория прибыла в США на презентацию собственной новинки - скоро в продаже появится первая линия косметики Victoria Beckham Beauty. Также Бекхэм приняла участие в популярном телешоу 61-летней Эллен Дедженерес. Когда разговор в эфире зашёл о прекрасной форме, которую Виктории удачно удаётся поддерживать, Эллен попросила звезду продемонстрировать её растяжку, которая неоднократно появлялась на снимках Бекхэм в Instagram.В итоге, "позу" приняла и сама Дедженерес, у которой, как полагают пользователи сети, растяжка получилась даже лучше, чем у Виктории, ведь её сложнее делать с прямыми ногами, как у Эллен.