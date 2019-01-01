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Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых

Сегодня, 10:39
Вкусно, необычно полезно – как соединить это всё в одном блюде? Ответ знают организаторы уникального семейного тура Hola Yoga.

Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых
Всех участников ждёт не только комфортабельная вилла на берегу Коста Бланка с панорамным видом из всех спален и прекрасным фруктовым садом, но и настоящее гастрономическое приключение! Для каждой группы Татьяна Старовойтова разрабатывает новые рецепты по принципам аюредвического питания. Дегустирует блюда глава семьи - Алексей Старовойтов. А за эстетику приготовления, оформления и подачи блюд отвечает настоящий маэстро высокой кухни - перуанский повар Хуан.

Сбалансированное питание помогает участникам изменить свой привычный рацион и настроить организм на правильный режим. Алексей и Татьяна Старовойтовы поделились подборкой самых популярных рецептов по версии гостей.

1. «Tartar de salmon sweet chili spyce» - Тартар из лосося под сладким соусом чили

Нежнейшая благородная рыба подаётся с приготовленными на пару прямо в стручках молодыми соевыми бобами. Идеальным дополнением служит соевый соус в сочетании с луком-шалотом. Блюдо подаётся со свежей зеленью, ягодами и яйцом-пашот.

Ингредиенты: лосось, лук-шалот, соевый соус, эдамамэ и яйцо-пашот

Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых


2. « Lubina a la sal flambeada con verduras de temporada» - Сибас в соли с сезонными овощами

Морской окунь заслуженно считается одной из самых вкусных и полезных рыб. Филе приправлено ароматными травами и специями. На гарнир – настоящий витаминный заряд: перец, капуста брокколи, спаржа и томаты-черри, содержащие высокое количество антиоксидантов.

Ингредиенты: морской окунь, чеснок, петрушка, спаржа, перец и брокколи

Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых


3. « Timbal de quinoa, aguacate y ratatouille con Brotes de soja» – Тимбаль из киноа, авокадо и рататуя с ростками фасоли

Крупа киноа, изготовленная из семян экзотического крупного цветка, не содержит глютен, что очень полезно для мозга. В сочетании с нежнейшим кремом из сладкого перца, ломтиками авокадо и свежими овощами прекрасно раскрывается приятный ореховый привкус киноа, а красный перец добавляет блюду испанский колорит.

Ингредиенты: киноа, помидор, лук, чеснок, крем из сладкого перца, красный перец, яичный порошок с паприкой и авокадо

Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых


4. «Rissoto de setas de temporada con trufas del bosque y parmesano» - Ризотто с сезонными грибами и лесными трюфелями под пармезаном

Ризотто – традиционное блюдо средиземноморской кухни. Но в сочетании с миндальным молоком и трюфелями рождается абсолютно новое звучание вкуса, доступное ранее только любителям высокой кухни. Тертый пармезан придает блюду нежные сливочные нотки, а чеснок – аромат, дразнящий аппетит.

Ингредиенты: рис ризотто, миндальное молоко, грибы, чеснок, трюфельное масло, трюфель и пармезан

Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых


5. «Pasta de mariscos en salsa Teriyaki» – Паста с морепродуктами под соусом терияки

Свежайшие морепродукты – кладезь полезных элементов. Идеальным дополнением служит изысканный соус терияки в сочетании с овощами и зеленью. Блюдо декорировано ростками соевых бобов, которые выступают не только украшением, но и крайне полезным дополнением.

Ингредиенты: креветки, мидии, гребешки, тайская паста, яйцо, кальмар, лук, красный перец, кинза, кунжут и соус терияки

Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых


Это лишь малая часть того, чем балуют своих гостей организаторы гастрономического тура Hola Yoga! Вы сможете полноценно отдаться отдыху и релаксации, ведь главная ценность йога-тура – духовная пища. Алексей и Татьяна гарантируют, что вы вернетесь другим человеком и уже ждут вас на вилле в теплом городе Хавеа провинции Аликанте.

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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