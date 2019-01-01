Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых

Сбалансированное питание помогает участникам изменить свой привычный рацион и настроить организм на правильный режим. Алексей и Татьяна Старовойтовы поделились подборкой самых популярных рецептов по версии гостей.
1. «Tartar de salmon sweet chili spyce» - Тартар из лосося под сладким соусом чили
Нежнейшая благородная рыба подаётся с приготовленными на пару прямо в стручках молодыми соевыми бобами. Идеальным дополнением служит соевый соус в сочетании с луком-шалотом. Блюдо подаётся со свежей зеленью, ягодами и яйцом-пашот.
Ингредиенты: лосось, лук-шалот, соевый соус, эдамамэ и яйцо-пашот
2. « Lubina a la sal flambeada con verduras de temporada» - Сибас в соли с сезонными овощами
Морской окунь заслуженно считается одной из самых вкусных и полезных рыб. Филе приправлено ароматными травами и специями. На гарнир – настоящий витаминный заряд: перец, капуста брокколи, спаржа и томаты-черри, содержащие высокое количество антиоксидантов.
Ингредиенты: морской окунь, чеснок, петрушка, спаржа, перец и брокколи
3. « Timbal de quinoa, aguacate y ratatouille con Brotes de soja» – Тимбаль из киноа, авокадо и рататуя с ростками фасоли
Крупа киноа, изготовленная из семян экзотического крупного цветка, не содержит глютен, что очень полезно для мозга. В сочетании с нежнейшим кремом из сладкого перца, ломтиками авокадо и свежими овощами прекрасно раскрывается приятный ореховый привкус киноа, а красный перец добавляет блюду испанский колорит.
Ингредиенты: киноа, помидор, лук, чеснок, крем из сладкого перца, красный перец, яичный порошок с паприкой и авокадо
4. «Rissoto de setas de temporada con trufas del bosque y parmesano» - Ризотто с сезонными грибами и лесными трюфелями под пармезаном
Ризотто – традиционное блюдо средиземноморской кухни. Но в сочетании с миндальным молоком и трюфелями рождается абсолютно новое звучание вкуса, доступное ранее только любителям высокой кухни. Тертый пармезан придает блюду нежные сливочные нотки, а чеснок – аромат, дразнящий аппетит.
Ингредиенты: рис ризотто, миндальное молоко, грибы, чеснок, трюфельное масло, трюфель и пармезан
5. «Pasta de mariscos en salsa Teriyaki» – Паста с морепродуктами под соусом терияки
Свежайшие морепродукты – кладезь полезных элементов. Идеальным дополнением служит изысканный соус терияки в сочетании с овощами и зеленью. Блюдо декорировано ростками соевых бобов, которые выступают не только украшением, но и крайне полезным дополнением.
Ингредиенты: креветки, мидии, гребешки, тайская паста, яйцо, кальмар, лук, красный перец, кинза, кунжут и соус терияки
Это лишь малая часть того, чем балуют своих гостей организаторы гастрономического тура Hola Yoga! Вы сможете полноценно отдаться отдыху и релаксации, ведь главная ценность йога-тура – духовная пища. Алексей и Татьяна гарантируют, что вы вернетесь другим человеком и уже ждут вас на вилле в теплом городе Хавеа провинции Аликанте.