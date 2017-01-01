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Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim

Сегодня, 01:35
Стройную брюнетку Аделину Шарипову давно заметили зарубежные издания, которые все чаще приглашают девушку принять участие в фотосессиях, которые становятся с каждым разом всё горячее.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim

На этот раз одна из самых востребованных и популярных российских моделей и начинающая актриса Аделина Шарипова продолжила покорять международную fashion-индустрию.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Перед красотой Аделины не устоял мексиканский MAXIM.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Россиянка Аделина Шарипова, успела покорить ни один издательский дом и уже в свои 25 лет снялась для таких именитых журналов не только в России, но и в Европе – L’Officiel, Fashion Collection, Cosmopolitan, InStyle и многих других. Кроме того Аделина Шарипова с 2014 года является официальным представителем и лицом компании Pirelli.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


В настоящее время Аделина активно снимается в российских сериалах и полнометражных фильмах.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Такая популярность Аделины вполне объяснима – прекрасная фигура, искрометное чувство юмора, выразительные глаза и всегда безукоризненный стиль.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Узнать как Аделина смогла завоевать сердца мексиканских мужчин, можно уже сейчас на сайте MAXIM Mexico.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Но если вы хотите узнать побольше о личной жизни Аделины, вы всегда можете последить за ней в Instagram – @adelinasharipova.

Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim


Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim

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Ключевые слова: Аделина Шарипова

Количество просмотров: 5 720
Автор: Mysha

Автор фото: журнал Maxim

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