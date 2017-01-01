Стройняшка Аделина Шарипова покорила мужской журнал Maxim

На этот раз одна из самых востребованных и популярных российских моделей и начинающая актриса Аделина Шарипова продолжила покорять международную fashion-индустрию.Перед красотой Аделины не устоял мексиканский MAXIM.Россиянка Аделина Шарипова, успела покорить ни один издательский дом и уже в свои 25 лет снялась для таких именитых журналов не только в России, но и в Европе – L’Officiel, Fashion Collection, Cosmopolitan, InStyle и многих других. Кроме того Аделина Шарипова с 2014 года является официальным представителем и лицом компании Pirelli.В настоящее время Аделина активно снимается в российских сериалах и полнометражных фильмах.Такая популярность Аделины вполне объяснима – прекрасная фигура, искрометное чувство юмора, выразительные глаза и всегда безукоризненный стиль.Узнать как Аделина смогла завоевать сердца мексиканских мужчин, можно уже сейчас на сайте MAXIM Mexico.Но если вы хотите узнать побольше о личной жизни Аделины, вы всегда можете последить за ней в Instagram – @adelinasharipova.