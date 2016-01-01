Нюша поразила поклонников леопардовым бикини

Несколько дней назад различные издания распространили новость о помолвке известной певицы - счастливое событие произошло во время романтического путешествия в загадочную Кению. Сегодня в блоге звезды появилось невероятно красивое и откровенное фото в бикини.Подписчики Нюши пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов её прекрасной фигуре и загару. "Большой привет из Африки. Всем удачного дня" - подписала свежий кадр из отпуска певица.