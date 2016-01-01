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Нюша поразила поклонников леопардовым бикини

Вчера, 04:18
Певица Нюша показала фото с отдыха.

Нюша поразила поклонников леопардовым бикини
Несколько дней назад различные издания распространили новость о помолвке известной певицы - счастливое событие произошло во время романтического путешествия в загадочную Кению. Сегодня в блоге звезды появилось невероятно красивое и откровенное фото в бикини.

Нюша поразила поклонников леопардовым бикини


Нюша поразила поклонников леопардовым бикини


Нюша поразила поклонников леопардовым бикини


Нюша поразила поклонников леопардовым бикини


Подписчики Нюши пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов её прекрасной фигуре и загару. "Большой привет из Африки. Всем удачного дня" - подписала свежий кадр из отпуска певица.

Нюша поразила поклонников леопардовым бикини


Нюша поразила поклонников леопардовым бикини


Нюша поразила поклонников леопардовым бикини

← Дочь Майкла Джексона впервые решилась... Виктория Боня выходит замуж →

Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 54 691
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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