Подписчики Нюши пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов её прекрасной фигуре и загару. "Большой привет из Африки. Всем удачного дня" - подписала свежий кадр из отпуска певица.
Нюша поразила поклонников леопардовым бикини
Вчера, 04:18
Певица Нюша показала фото с отдыха.
Несколько дней назад различные издания распространили новость о помолвке известной певицы - счастливое событие произошло во время романтического путешествия в загадочную Кению. Сегодня в блоге звезды появилось невероятно красивое и откровенное фото в бикини.
Подписчики Нюши пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов её прекрасной фигуре и загару. "Большой привет из Африки. Всем удачного дня" - подписала свежий кадр из отпуска певица.
Подписчики Нюши пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов её прекрасной фигуре и загару. "Большой привет из Африки. Всем удачного дня" - подписала свежий кадр из отпуска певица.
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Ключевые слова: Нюша
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Количество просмотров: 54 691
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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