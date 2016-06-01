Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото

Российские знаменитости продолжают новогодние каникулы на тропических пляжах и не спешат возвращаться в холодную и пасмурную столицу. Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова также оказалась в их числе - подписчики её блога только успевают обсуждать всё новые пикантные фотографии звезды - одна горячее другой.Несколько дней назад Решетова отпраздновала свой 21-й день рождения: "21 - Очко. Не пью, не курю. Это лишь атрибуты для фото!".Компанию Анастасии в путешествии по экзотической Коста-Рике составляет сам Тимати с 2-летней дочкой Алисой (мама девочки - бывшая пассия рэпера Алёна Шишкова).