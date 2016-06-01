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Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото

Вчера, 22:48
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова публикует фото с отдыха.

Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото
Российские знаменитости продолжают новогодние каникулы на тропических пляжах и не спешат возвращаться в холодную и пасмурную столицу. Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова также оказалась в их числе - подписчики её блога только успевают обсуждать всё новые пикантные фотографии звезды - одна горячее другой.

Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Несколько дней назад Решетова отпраздновала свой 21-й день рождения: "21 - Очко. Не пью, не курю. Это лишь атрибуты для фото!".

Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Компанию Анастасии в путешествии по экзотической Коста-Рике составляет сам Тимати с 2-летней дочкой Алисой (мама девочки - бывшая пассия рэпера Алёна Шишкова).

Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото


Анастасия Решетова взорвала сеть откровенными пляжными фото

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати

Количество просмотров: 22 061
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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