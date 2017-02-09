Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом

Вчера, 22:53
Голливудская актриса Шарлиз Терон похудела почти на два десятка килограммов.

Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом
Далеко не каждая знаменитость решится ради новой роли набрать лишний вес и показаться в кадре толстушкой. Но Шарлиз Терон явно не занимать смелости - ранее она уже проделала подобный эксперимент со своей фигурой и внешностью для съемок в картине "Монстр".

Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом


И вот наступило время очередного радикального перевоплощения - ради роли в фильме "Талли" 41-летняя красотка набрала целых 16 килограммов. Фото со съемочной площадки облетели все мировые издания несколько месяцев назад.

Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом


Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом


Но на днях стало очевидно, что от лишнего веса уже не осталось и следа. Терон невероятно быстро вернула себе былую стройность - что и запечатлели фотографы на одной из улиц Нью-Йорка.

Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом


Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом

← Дженнифер Лопес поражает поклонников ...

Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 20 085
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, legion media, east news, love2beauty

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Шарлиз Терон в соблазнительной фотосессии на страницах Elle
Соблазнительная Шарлиз Терон позирует для GQ
Шарлиз Терон показала свою прекрасную фигуру в новой фотосессии
Шарлиз Терон снялась в романтичной фотосессии для WSJ
Самое популярное за неделю
Комментарии
Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом Голливудская актриса Шарлиз Терон похудела почти на два десятка килограммов.
Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть невероятно пикантные снимки.
Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники Бывшая участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина сменила имидж.
Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье Певец Филипп Киркоров вновь станет отцом.
Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке премии BAFTA-2017 Королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию BAFTA-2017.
Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей Сын телеведущей Ксении Собчак уже с пелёнок начал зарабатывать миллионы.
Джордж Майкл до сих пор не похоронен Похороны знаменитого певца Джорджа Майкла отложены.
Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла Певица Кэти Перри преобразилась ради выхода новой песни.
Актриса Леа Сейду впервые стала мамой Девушка Джеймса Бонда в самом свежем фильме об агенте 007 "Спектр" Леа Сейду родила первенца.
Пэрис Джексон бросила своего бойфренда Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассталась с возлюбленным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.