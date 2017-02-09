Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом

Далеко не каждая знаменитость решится ради новой роли набрать лишний вес и показаться в кадре толстушкой. Но Шарлиз Терон явно не занимать смелости - ранее она уже проделала подобный эксперимент со своей фигурой и внешностью для съемок в картине "Монстр".И вот наступило время очередного радикального перевоплощения - ради роли в фильме "Талли" 41-летняя красотка набрала целых 16 килограммов. Фото со съемочной площадки облетели все мировые издания несколько месяцев назад.Но на днях стало очевидно, что от лишнего веса уже не осталось и следа. Терон невероятно быстро вернула себе былую стройность - что и запечатлели фотографы на одной из улиц Нью-Йорка.