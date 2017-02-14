Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике

34-летняя Наталья Водянова проводит каникулы под тёплым солнцем Лос-Анджелеса. На свежем фото, опубликованном звездой, Наталья запечатлена в оригинальном красном купальнике с юбочкой (или баской). "Ловлю последние лучи солнца в прекрасном купальнике от Натальи Якимчик, вдохновленным стилем 70-х годов" - подписала кадр Водянова.Поклонники модели не устают восхищаться прекрасной фигурой мамы пятерых детей.