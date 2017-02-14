Поклонники модели не устают восхищаться прекрасной фигурой мамы пятерых детей.
Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике
Вчера, 22:27
Модель Наталья Водянова выложила в личный блог фото с отдыха.
34-летняя Наталья Водянова проводит каникулы под тёплым солнцем Лос-Анджелеса. На свежем фото, опубликованном звездой, Наталья запечатлена в оригинальном красном купальнике с юбочкой (или баской). "Ловлю последние лучи солнца в прекрасном купальнике от Натальи Якимчик, вдохновленным стилем 70-х годов" - подписала кадр Водянова.
Поклонники модели не устают восхищаться прекрасной фигурой мамы пятерых детей.
Поклонники модели не устают восхищаться прекрасной фигурой мамы пятерых детей.
← Журнал Playboy вернёт на свои страницы об... Ксения Собчак и Максим Виторган подар... →
Ключевые слова: Наталья Водянова
Количество просмотров: 20 553
Количество просмотров: 20 553
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Милла Йовович покорила столицу легким платьем и милым акцентом Актриса Милла Йовович и её супруг режиссер Пол У. С. Андерсон представили в Москве свой новый фильм "Обитель зла: Последняя глава".
Ксения Собчак и Максим Виторган подарили себе поездку на День всех влюбленных Телеведущая Ксения Собчак с супругом Максимом Виторганом отправились в путешествие.
Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике Модель Наталья Водянова выложила в личный блог фото с отдыха.
Журнал Playboy вернёт на свои страницы обнаженных моделей Знаменитое издание Playboy возвращается к истокам и снимает запрет на "клубничные" фото.
Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом Голливудская актриса Шарлиз Терон похудела почти на два десятка килограммов.
Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть невероятно пикантные снимки.
Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники Бывшая участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина сменила имидж.
Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке премии BAFTA-2017 Королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию BAFTA-2017.