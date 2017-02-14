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Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике

Вчера, 22:27
Модель Наталья Водянова выложила в личный блог фото с отдыха.

Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике
34-летняя Наталья Водянова проводит каникулы под тёплым солнцем Лос-Анджелеса. На свежем фото, опубликованном звездой, Наталья запечатлена в оригинальном красном купальнике с юбочкой (или баской). "Ловлю последние лучи солнца в прекрасном купальнике от Натальи Якимчик, вдохновленным стилем 70-х годов" - подписала кадр Водянова.

Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике


Поклонники модели не устают восхищаться прекрасной фигурой мамы пятерых детей.

Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике


Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике


Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике


Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике

← Журнал Playboy вернёт на свои страницы об... Ксения Собчак и Максим Виторган подар... →

Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 20 553
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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