Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков

Популярная исполнительница Вера Брежнева набрала сто тысяч лайков всего за несколько часов после публикации очередной фотографии. В кадре певица запечатлена в чёрном купальнике для танцев и гетрах в тон.Подписчики пришли в полный восторг и засыпали снимок восторженными комментариями. "Разбирая #архив. Съемка для @elle_russia" - подписала фото звезда.