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Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков

Вчера, 23:05
Певица Вера Брежнева показала пикантный снимок.

Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков
Популярная исполнительница Вера Брежнева набрала сто тысяч лайков всего за несколько часов после публикации очередной фотографии. В кадре певица запечатлена в чёрном купальнике для танцев и гетрах в тон.

Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков


Подписчики пришли в полный восторг и засыпали снимок восторженными комментариями. "Разбирая #архив. Съемка для @elle_russia" - подписала фото звезда.

Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков


Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков


Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков

← Светлана Бондарчук попала под волну к...

Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 4 407
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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