Подписчики пришли в полный восторг и засыпали снимок восторженными комментариями. "Разбирая #архив. Съемка для @elle_russia" - подписала фото звезда.
Вера Брежнева выложила откровенное фото и получила тысячи лайков
Вчера, 23:05
Певица Вера Брежнева показала пикантный снимок.
Популярная исполнительница Вера Брежнева набрала сто тысяч лайков всего за несколько часов после публикации очередной фотографии. В кадре певица запечатлена в чёрном купальнике для танцев и гетрах в тон.
Подписчики пришли в полный восторг и засыпали снимок восторженными комментариями. "Разбирая #архив. Съемка для @elle_russia" - подписала фото звезда.
Подписчики пришли в полный восторг и засыпали снимок восторженными комментариями. "Разбирая #архив. Съемка для @elle_russia" - подписала фото звезда.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
Количество просмотров: 4 407
Количество просмотров: 4 407
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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