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Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии

Сегодня, 01:33
Новая съемка чрезмерно пышной модели Эшли Грэм вызвала волну ожесточенных споров.

Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии
Практически каждая фотосессия или появление на подиуме модели plus-size Эшли Грэм автоматически становится скандалом и привлекает к себе всеобщее внимание. На днях в сети оказались кадры из фотосета, подражающего знаменитому сериалу "Спасатели Малибу". Эшли примерила самый узнаваемый красный купальник, когда-то сделавший мировой звездой Памелу Андерсон.

Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии


Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии


Как всегда на фотографиях Грэм слишком много тела - жир и дряблая кожа, несомненно, не выглядят привлекательно. Большинство пользователей сети, обсуждающих снимки, выступают категорически против позиции Эшли, которая активно призывает женщин "в теле" принимать себя такими, какие они есть и восхищаться своим весом.

Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии


Но недопустимо отрицать, что ожирение было и будет серьёзным заболеванием, негативно влияющим на все функции организма, и это явно не повод для гордости.

Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 19 773
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, east news

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