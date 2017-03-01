Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии

Практически каждая фотосессия или появление на подиуме модели plus-size Эшли Грэм автоматически становится скандалом и привлекает к себе всеобщее внимание. На днях в сети оказались кадры из фотосета, подражающего знаменитому сериалу "Спасатели Малибу". Эшли примерила самый узнаваемый красный купальник, когда-то сделавший мировой звездой Памелу Андерсон.Как всегда на фотографиях Грэм слишком много тела - жир и дряблая кожа, несомненно, не выглядят привлекательно. Большинство пользователей сети, обсуждающих снимки, выступают категорически против позиции Эшли, которая активно призывает женщин "в теле" принимать себя такими, какие они есть и восхищаться своим весом.Но недопустимо отрицать, что ожирение было и будет серьёзным заболеванием, негативно влияющим на все функции организма, и это явно не повод для гордости.