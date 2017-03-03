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51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание

Сегодня, 03:43
Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников пляжным снимком.

51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание
Кто может сказать, что этой потрясающей женщине и маме двоих детей, обладающей стройной и подтянутой фигурой, 51 год? Постоянная работа над своим телом и правильное питание дают свои плоды, но, конечно, нельзя забывать и о генетике.

51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание


Тем не менее, даже у супермоделей бывает целлюлит - в чём и призналась Синди. Кроуфорд заявила, что старается принимать себя такой, какая она есть сейчас, и прекрасно осознаёт, что ей уже не 20 и даже не 30 лет. "Да, у меня есть целлюлит, но несмотря на это я могу сказать себе: "К черту, я надену бикини" - добавила звезда.

51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание


51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание


51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд

Количество просмотров: 41 444
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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