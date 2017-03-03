51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание

Кто может сказать, что этой потрясающей женщине и маме двоих детей, обладающей стройной и подтянутой фигурой, 51 год? Постоянная работа над своим телом и правильное питание дают свои плоды, но, конечно, нельзя забывать и о генетике.Тем не менее, даже у супермоделей бывает целлюлит - в чём и призналась Синди. Кроуфорд заявила, что старается принимать себя такой, какая она есть сейчас, и прекрасно осознаёт, что ей уже не 20 и даже не 30 лет. "Да, у меня есть целлюлит, но несмотря на это я могу сказать себе: "К черту, я надену бикини" - добавила звезда.