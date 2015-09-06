Её грудь и бёдра увеличились, и, как считают пользователи сети, варианта всего два - либо операции, либо фоторедактор. Сама Дженнер на все "обвинения" заявляет, что все изменения, которые претерпевает её фигура, связаны исключительно с возрастом. Как бы там ни было, свежие кадры всё равно собрали множество комплиментов.
Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой
Вчера, 21:04
Модель Кайли Дженнер выложила в сеть свежую фотосессию.
На кадрах из нового фотосета фигура 19-летней сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер выглядит вовсе не такой, как раньше. Именно это подтолкнуло поклонников на размышления о пластических операциях, которые, возможно, сделала модель.
Её грудь и бёдра увеличились, и, как считают пользователи сети, варианта всего два - либо операции, либо фоторедактор. Сама Дженнер на все "обвинения" заявляет, что все изменения, которые претерпевает её фигура, связаны исключительно с возрастом. Как бы там ни было, свежие кадры всё равно собрали множество комплиментов.
Её грудь и бёдра увеличились, и, как считают пользователи сети, варианта всего два - либо операции, либо фоторедактор. Сама Дженнер на все "обвинения" заявляет, что все изменения, которые претерпевает её фигура, связаны исключительно с возрастом. Как бы там ни было, свежие кадры всё равно собрали множество комплиментов.
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Ключевые слова: Кайли Дженнер
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Количество просмотров: 8 151
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой Модель Кайли Дженнер выложила в сеть свежую фотосессию.
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