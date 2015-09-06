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Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой

Вчера, 21:04
Модель Кайли Дженнер выложила в сеть свежую фотосессию.

Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой
На кадрах из нового фотосета фигура 19-летней сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер выглядит вовсе не такой, как раньше. Именно это подтолкнуло поклонников на размышления о пластических операциях, которые, возможно, сделала модель.

Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой


Её грудь и бёдра увеличились, и, как считают пользователи сети, варианта всего два - либо операции, либо фоторедактор. Сама Дженнер на все "обвинения" заявляет, что все изменения, которые претерпевает её фигура, связаны исключительно с возрастом. Как бы там ни было, свежие кадры всё равно собрали множество комплиментов.

Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой


Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой


Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой


Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 8 151
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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