Ретро-фотосессия Крисси появилась на страницах издания Harper's Bazaar.
Крисси Метц показала свои чересчур пышные формы в новом фотосете
Сегодня, 00:57
Актриса и модель plus-size Крисси Метц приняла участие в яркой фотосессии.
Вслед за крайне пышнотелой моделью Эшли Грэм, на страницы глянцевых изданий подалась и актриса Крисси Метц. Она также, как Грэм, активно пропагандирует женщин с избыточным весом любить свою фигуру такой, какая она есть. Однако здоровье всегда остается за рамками такой агитации - ведь чем дольше человек не борется с лишним весом и запускает своё состояние, тем страшнее в итоге будут последствия для всего организма.
Ретро-фотосессия Крисси появилась на страницах издания Harper's Bazaar.
Ретро-фотосессия Крисси появилась на страницах издания Harper's Bazaar.
← Лоза и Садальский отрицательно отозва... Бритни Спирс показала фигуру в бикини →
Ключевые слова: Крисси Метц
Количество просмотров: 3 523
Количество просмотров: 3 523
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Harper's Bazaar
Поделись с друзьями:
Автор фото: Harper's Bazaar
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Крисси Метц показала свои чересчур пышные формы в новом фотосете Актриса и модель plus-size Крисси Метц приняла участие в яркой фотосессии.
Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве Актер Станислав Садальский и певец, композитор Юрий Лоза высказали свое мнение об участии в "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.
Алия Мустафина решила выставить на продажу "олимпийский" автомобиль В августе 2016 года премьер-министром Дмитрием Медведевым Олимпийской чемпионке Алие Мустафиной была вручена шикарная белая иномарка.
Отношения Павла Воли и Лейсан Утяшевой переживают кризис Сегодня, 14 марта, ведущему и "едкому" участнику проекта ComedyClub на ТНТ Павлу Воля исполнилось 38 лет.
Дмитрий Тарасов намекнул на то, что он теперь не свободен После развода с телеведущей проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов старается не рассказывать о своей личной жизни.
Поклонники фигуристки Юлии Липницкой обеспокоены ее исчезновением На протяжении нескольких месяцев российская фигуристка Юлия Липницкая не выходит на связь с подписчиками, хотя ранее о её жизни можно было узнать из социальных сетей.
Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак Новости вокруг развода главной пары Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжают будоражить мир.
Наталья Рудова приняла участие в скандале с Бузовой Недавно певица и актриса Настасья Самбурская устроила в сети скандал, который случился на почве того, что продюсер Максим Фадеев отдал свое предпочтение творчеству Бузовой, а Настасью "оценил" ниже.